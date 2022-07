Alkoholprobleme schon in der 6. Klasse: Steigende Fallzahlen bei Jugendsozialarbeit an Lenggrieser Schulen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auch mit Fällen massiver häuslicher Gewalt ist die JAS-Mitarbeiterin an der Mittelschule immer wieder befasst. © dpa

Die Jugendsozialarbeiterin an der Lenggrieser Mittelschule gibt in der jüngsten Gemeinderatssitzung Einblicke in ihre Aufgaben. Dabei kommen auch Härtefälle vor.

Lenggries – Bei dem einen oder anderen Gemeinderat geriet das Weltbild offenbar schon ein wenig ins Wanken. „Ihre Arbeit ist sehr wichtig und lobenswert, aber es ist auch erschütternd, dass das in diesem Ausmaß nötig ist“, sagte Christine Rinner (CSU) nach dem Vortrag von Wiebke Schanzer und Diakonie-Bereichsleiterin Jeanette Matthes in der Sitzung des Gemeinderats. Schanzer ist die Jugendsozialarbeiterin an der Lenggrieser Mittelschule und gab Einblick in ihre Arbeit.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen – kurz: JAS – ist ein niederschwelliges Angebot. Bei Schanzer gilt das Prinzip „der offenen Tür“. Jeder kann in ihrem Büro in der Mittelschule einfach vorbeikommen und sein Problem loswerden. Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Schüler, Schanzer ist aber auch Ansprechpartner für Lehrer und Eltern. „Die Gespräche sind immer vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht.“

Fallzahlen bei Jugendsozialarbeit an Schulen sind steigend

Die Fallzahlen sind steigend. Wobei als Fall erst gilt, wenn es mindestens drei Termine gab. 2019 gab es 29 Fälle, 2020 schon 48. Im vergangenen Jahr wurden 60 Fälle registriert. „Das war aber ein Jahr, in der die zusätzliche V-Klasse, in der Schüler einen mittleren Schulabschluss anstreben, in Lenggries unterrichtet wurde“, erklärte Schanzer. In diesem Jahr kümmerte sie sich allerdings bereits um 47 Fälle – bei einer Gesamtschülerzahl von rund 230. Für die kommenden Jahre wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet. Schaut man auf die Prognose für 2024 „wird jeder dritte Schüler bei Ihnen ein Fall sein. Das ist mehr als erschreckend“, sagte FWG-Fraktionschef Günter Haubner.

Einer der Hauptpunkte in der Beratung sei auffälliges Verhalten – und dabei gehe es nicht um schlechtes Benehmen, sondern beispielsweise „um Wutausbrüche ohne Grenzen“, sagte Schanzer. So habe vor wenigen Wochen ein Schüler einem anderen „mit einem Kugelschreiber im Brustkorb einen Schlag mitgegeben“, berichtete die Diplom-Sozialpädagogin. Auch mit familiären Problemen kommen die Heranwachsenden in ihr Büro. „Das geht hin bis zu wiederholter Gewalt.“ Vor wenigen Monaten sei ein Kind zu Hause immer wieder mit dem Kabel des Fernsehers auf den Rücken geschlagen worden. In Fällen wie diesen, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wird das Jugendamt informiert.

Aber auch fehlende soziale Integration in Schule und Freizeit ist ein Problem, mit dem sich Schanzer immer wieder beschäftigt. „Und Sucht ist natürlich ein großes Thema“, berichtete sie. „Ich habe Jugendliche aus der sechsten Klasse, die über massiven Alkoholkonsum berichten.“

Prävention und früher Kontakt zu Jugendlichen wichtig

Die JAS versucht, möglichst präventiv zu arbeiten, frühzeitig mit dem Schüler in Kontakt zu kommen und zu helfen. Das erfolgt auch über die Weitervermittlung an Beratungsstellen, Kliniken und andere Einrichtungen. Das Problem: Auch dort sind die Kapazitäten oft erschöpft. „Deshalb ist der Verbleib der Fälle bei uns länger“, sagte Schanzer. Neben der Einzelfallberatung sind auch Präventionsprojekte in Klassen möglich – allerdings nur anlassbezogene. „Das geht nur, wenn sich die Projekte mit einem Einzelfall in der Klasse kombinieren lassen.“

Seit Juli 2021 gibt es ein Projekt, das Schanzer besonders am Herzen liegt – die Kooperation mit „Kickfair“. Beim Straßenfußball finde jeder seinen Platz, es gebe einfache Regeln, die Älteren organisieren Spiele für die Jüngeren. Nebenbei lernt man dabei soziales Verhalten. „Es fördert das gute Miteinander an der Schule“, so Schanzer. Rinner grübelte immer noch über die Ursachen für den hohen Beratungsbedarf, fragte sich auch, „ob man nicht früher ansetzen müsste“. Tatsächlich würden viele Schüler „schon in der fünften Klasse mit einem großen Rucksack ankommen“, antwortete Schanzer. Ideal wäre daher auch eine JAS-Stelle an der Grundschule, wie es sie bereits in einige Orte im Landkreis gibt.

Eberhard Pichler (FWG) blickte in der Präsentation mit Sorge auf die ausgewiesene „Lücke“ zwischen den Fallzahlen und den Kapazitäten, die eine Kraft mit 20 Wochenstunden schafft. „Wie muss ich mir diese Lücke vorstellen? Sagen Sie dann einem Schüler: Ich kann dir nicht helfen?“. Das gehe nicht, sagte Schanzer. „Aber vielleicht muss ich sagen: Ich habe erst nächste Woche Zeit für dich.“ Sabine Gerg (SPD) war es ein Anliegen, Danke zu sagen. „Was du da machst, ist total gut.“ Als vor einem Jahr ein Heranwachsender einen anderen am Bahnhof mit einem Messer lebensgefährlich verletzte, „habt Ihr das so gut aufgefangen“, sagte Gerg. Auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) sagte „Danke für die Arbeit“. Er versprach, dass sich das Gremium „zeitnah“ mit dem Thema JAS (auch an der Grundschule) befassen wird.

