Alpenfestsaal und Bistro: Gemeinde Lenggries sucht neue Pächter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Für den Alpenfestsaal und das angegliederte Bistro sucht die Gemeinde ab 2024 neue Pächter. © arp

Die Wirte des Alpenfestsaals hören aus Altersgründen Ende 2023 auf. Nun hofft die Gemeinde Lenggries, über ein Interessenbekundungsverfahren neue Pächter für Saal und Bistro Endstation zu finden.

Lenggries – Der Gemeinderat setzte sich in seiner Weihnachtssitzung mit dem Thema neue Pächter für den Alpenfestsaal auseinander. „Wir wollen zeitig in ein Interessenbekundungsverfahren gehen, um Wirte zu finden“, erläuterte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Das Ganze brauche „sicher etwas Vorlauf“.

Gebäude wurde in den 1930er-Jahren erbaut

Das Exposé zum Objekt an der Schützenstraße steht auf der Homepage der Gemeinde (www.lenggries.de). Dort finden Interessierte einige Informationen zu Lenggries an sich, und natürlich eine ausführliche Beschreibung des Alpenfestsaals, „dessen Erbauung auf die Jahre 1937/1938 datiert“. Ursprünglich handelte es sich um ein privat betriebenes Lichtspielhaus, bis dieses die Gemeinde kaufte. 1961 erfolgte der Umbau zum großen Veranstaltungssaal. 2018 gab es eine umfangreiche Sanierung.

Bürgermeister kann kurzfristig Veranstaltungen untersagen

Auch Besonderheiten finden sich im Exposé. So erfährt der potenzielle Pächter, dass bei Veranstaltungen „bei der Abgabe von Getränken oder Speisen keine Saalmieten von den örtlichen Vereinen erhoben werden dürfen. Die Verzehrpreise sind im ortsüblichen Rahmen zu halten.“ Zudem ist der Bürgermeister berechtigt, Veranstaltungen „zu versagen, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird beziehungsweise Ausschreitungen zu befürchten sind“. Dieser Passus war in der Sitzung geändert worden, ursprünglich war für die Untersagung ein Gemeinderatsbeschluss notwendig. Das erschien Peter Gascha (FWG) aber zu umständlich, weil derartige Verbote manchmal schnell ausgesprochen werden müssten. Nun liegt das Recht beim Bürgermeister.

Auch Anfragen von Brauereien sind erwünscht

„Von den Pachtinteressenten wird erwartet, dass sie an die Gemeinde ein konkretes Pachtangebot richten. Es sind auch Anfragen von Brauereien gewünscht, welche dann unterverpachten können“, erklärte Kämmerer Michael Wenig. Eine Brauerei als Pächter sieht Andreas Wohlmuth (FWG) allerdings etwas kritisch, weil die Gemeinde bei der Unterverpachtung dann kein Mitspracherecht mehr habe. „Der bessere Weg wäre schon, wenn wir einen eigenen Pächter finden würden“, sagte er. Um sich hier leichter zu tun, regte Anton Leeb (CSU) an, die Ausschreibung auch an den Hotel- und Gaststättenverband weiterzuleiten. „Die sind super vernetzt.“

Bis zum 17. Februar können sich Interessenten bewerben

Wer sich bewerben will, muss „ein überzeugendes, stimmiges Gesamtkonzept für den Alpenfestsaal samt Bistro und Terrasse“ vorlegen, so Wenig. Gut wären auch Referenzen und Erfahrungen in der Gastronomie ähnlicher Größenordnungen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Eingereicht werden müssen alle Bewerbungsunterlagen in schriftlicher Form bis spätestens 17. Februar 2023 in der Finanzverwaltung im Rathaus. Am 18. Januar ist von 15 bis 16 Uhr ein Besichtigungstermin geplant – allerdings nur nach Voranmeldung.

Bürgermeister: „Ich bin zuversichtlich, dass sich jemand findet.“

Bei dem Interessenbekundungsverfahren handelt es sich nicht um eine klassische Ausschreibung, an dessen Ende die Gemeinde den wirtschaftlichsten Bieter nehmen muss. Das wird im Exposé mehrfach betont. Vielmehr handle es sich hier „um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten“, so Wenig. „Die Gemeinde Lenggries behält sich die Entscheidung vor, ob und welchem Angebot ein Zuschlag erteilt wird.“

Das Interessenbekundungsverfahren wurde von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen. „Das ist ein wichtiger Schritt, um mal zu schauen, wie der Markt ist“, sagte Klaffenbacher. „Ich bin zuversichtlich, dass sich jemand findet.“

Das letzte Interessenbekundungsverfahren lief weniger erfolgreich

2018 hatte die Gemeinde schon einmal versucht, über ein Interessenbekundungsverfahren einen neuen Wirt zu finden. Damals ging es um die Gastronomie im Erdgeschoss des ehemaligen Post-Hotels. Die stand allerdings damals schon lange leer, der neue Pächter hätte sehr hohe Investitionen tätigen müssen. Am Ende gab es für das Objekt keine einzige Bewerbung, der Gemeinderat musste sich eine andere Nutzung überlegen. Heute befindet sich in den Räumlichkeiten der neue Kindergarten St. Jakobus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.