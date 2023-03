Alternative Bestattungsformen für den Lenggrieser Waldfriedhof

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Umfeld der Urnenwand soll barrierefreier gestaltet werden. Auch das beschloss der Hauptausschuss in seiner Sitzung. © Pröhl

Über alternative Bestattungsformen auf dem Lenggrieser Waldfriedhof diskutierten die Räte im Hauptausschuss.

Lenggries – Die Bestattungskultur habe sich in den vergangenen Jahren geändert, sagte Rathaus-Geschäftsführer Tobias Riesch am Montag in der Sitzung des Lenggrieser Hauptausschusses. Überwiegend würde es mittlerweile Urnenbeisetzungen geben. „Zunehmend gibt es auch eine Nachfrage nach alternativen Formen wie Baum- oder Waldbestattungen“. Daher möchte nun auch die Gemeinde auf dem Waldfriedhof Alternativen zur klassischen Urnenwand anbieten. Bei Letzterer soll zudem das Umfeld barrierefrei umgestaltet werden.

Beisetzungen unter einem Baum oder in Urnen-Erdkammern

Unter einem Baum nahe dem großen Holzkreuz sollen künftig halbanonyme Urnenerdbestattungen möglich sein. „In zwei Halbkreisen könnten 20 bis 25 Bestattungsplätze angelegt werden“, sagte Riesch. Nach zehn Jahren endet die Nutzungszeit, die auch nicht verlängert werden kann. Eine individuelle Gestaltung des Grabs sei nicht möglich. „Das widerspricht ja auch dem Grundgedanken“, sagte der Geschäftsleiter. Vielmehr verwandle sich die Grabstelle nach der Bestattung wieder in Wiese. Lediglich auf einer Stele – für diese Form entschied sich der Hauptausschuss einstimmig – werden Schilder mit den Namen der Verstorbenen angebracht. „Gibt es kompostierbare Urnen?“, wollte CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner wissen. Ja, antwortete Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Andere Urnen dürfte bei der Baumbestattung auch nicht verwendet werden. Sollte die Nachfrage steigen, gäbe es weitere Möglichkeiten auf dem Friedhof, diese Bestattungsform anzubieten.

Gräberfeld in Schmetterlingsform?

Als weitere Alternative sind unweit der Urnenwand Urnen-Erdkammern geplant. Jede bietet in einem Rohr Platz für zwei, in einem kleinen Bereich auch für vier Urnen – „vergleichbar mit einem Familiengrab“, so Riesch. Abgedeckt wird jede Kammer mit einer Steinplatte. Hier könne man sich die Kammer aussuchen, auch eine Verlängerung der Nutzung sei möglich. Auf individuellen Grabschmuck müsse man allerdings auch hier verzichten. Die Deckplatten dürfen die Hinterbliebenen aber frei mit Schrift und Symbolen gestalten, beschloss der Ausschuss. „Damit bei den Rasenmäharbeiten jedoch keine Schäden entstehen können, sind keine Buchstaben oder Symbole erlaubt, die über die Oberfläche hinausragen“, so der Beschluss weiter. Ob das Gräberfeld, wie angeregt, in Form eines Schmetterlings angelegt wird, blieb noch offen. Roman Haehl (Grüne) plädierte hier für eine schlichtere Form.

Lenggries: Umfeld der Urnenwand wird umgestaltet

Einstimmig beschlossen wurde dann noch, dass das Umfeld der Urnenwand umgestaltet werden soll. Vorgesehen ist ein barrierefreier Zugang vom Vorplatz der Aussegnungshalle aus. Das derzeit recht schmale Plateau vor der Wand soll zudem verbreitert werden, damit auch genug Platz für einen Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen ist. Auch über die Stufen, die im Moment zur Urnenwand führen, wird nachgedacht. „Eigentlich wollen wir davon weg“, sagte Klaffenbacher. „Gerade im Winter ist der Zugang über die Stufen für viele ältere Menschen schwierig.“ Geprüft wird daher, ob der Höhenunterschied barrierefreier als durch die Treppen ausgeglichen werden kann.

