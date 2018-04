Am Brauneck: Auto angefahren und falsche Telefonnummer hinterlassen

Unfallflucht in Lenggries

Immerhin hinterließ der Unbekannte, der am Dienstag ein Auto am Parkplatz der Brauneck-Bergbahn angefahren hatte, einen Zettel mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe. Nur war es die falsche, wie die Tölzer Polizei berichtet.