Am Brauneck: Berlinerin werden Ski geklaut

Auf der Bergstation des Brauneck hat sich ein Skidiebstahl ereignet. Eine Berlinerin machte dort Pause, als sie abfahren wollte, waren ihre hochwertigen Head-Ski verschwunden.

Lenggries - Die Polizei Bad Tölz berichtet: Am Freitag in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr hielt sich eine 50-jährige Urlauberin aus Berlin im Panorama Restaurant am Brauneck auf. Ihre Ski, Marke „Head XRC“ schwarz/lila im Wert von 400 Euro, hatte sie vor der Gaststätte an die Wand gelehnt. Als sie nach der Pause wieder die Gaststätte verließ, waren die Ski verschwunden. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief ergebnislos.

