Kind (9) stürzt beim Snowboarden in Bachlauf: Schwer verletzt

Große Schmerzen litt am Samstag ein Mädchen am Weltcuphang in Lenggries: Es war beim Snowboarden schwer gestürzt.

Lenggries/BadTölz– Das schöne Wetter und die guten Pistenverhältnisse haben die Lenggrieser Bergwacht am vergangenen Samstag auf Trab gehalten. Los ging es schon gegen 10.40 Uhr. Eine Wackersbergerin (23) stürzte auf der Ahornabfahrt Richtung Wegscheid und zog sicheine Verletzung am Knie zu, heißt es im Pressebericht. Die Einsatzkräfte transportierten die junge Frau mit dem Akja ins Tal, wo sie ans BRK übergeben wurde. Zeitgleich versorgte die Tölzer Bergwacht am Garlandausstieg ebenfalls eine Patientin mit einer Knieverletzung.

Wenige Minuten nach den ersten Alarmierungen wurde der Unfall einer Snowboarderin von einer Skischule gemeldet. Ein Mädchen (9) aus Lenggries war auf dem Weltcuphang gestürzt und unglücklicherweise auf den Pistenrand zugerutscht. Beim Sturz in einen kleinen Bachlauf verletzte sie sich schwer am Bein. Der Vater war vor Ort und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um seine Tochter. Neben den medizinisch geschulten Rettern war auch ein Notarzt der Bergwacht vor Ort und versorgte das Kind mit Schmerzmitteln. Auf dem Akja wurde die Verletzte ins Tal gebracht und dort direkt an den Rettungsdienst übergeben. Eine weitere Einsatzmeldung erreichte die Diensthütte der Bergwacht gegen 15.20 Uhr. Ein Fünfjähriger war am Lenggrieser Hang nahe der Streidlhütte gestürzt und hatte sich am Sprunggelenk verletzt.

Bergwacht betreut auch 120 Kinder bei einem Wettkampf

„Dank der Vielzahl an Rettungskräften und der reibungslosen Zusammenarbeit mit der Bergwacht Tölz war es möglich, drei Einsätze nahezu gleichzeitig zu bewältigen und alle Patienten sicher ins Tal zu bringen“, schreibt die neue Pressesprecherin Lina Maria Feile. Denn die Bergwacht Lenggries betreute am Samstag auch auch den Sparkassen Cup am Weltcuphang mit 120 Schülern. Hier gab es keinen Zwischenfall.

Bereits am vergangenen Donnerstag war die Tölzer Bergwacht einem 75 Jahre alten Mann am Blomberg zu Hilfe geeilt. Der Tölzer war auf der Forststraße in einer Senke ausgerutscht und verletzte sich dabei schwer am Oberschenkel. Weil der Mann starke Schmerzen hatte, wurde noch ein Notarzt gerufen und mit dem Geländewagen zur Unfallstelle gebracht. Der 75-Jährige kam ins Tölzer Krankenhaus.

