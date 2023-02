Am Brauneck in Wegscheid: 20 Euro Parkgebühr für Tourengeher

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Durch die milden Temperaturen können die Wiesen an Draxl- und Jaudenhang nicht mehr als Parkflächen genutzt werden. Damit die verbleibenden Plätze nicht durch Skitourengeher blockiert werden, wird nun die Parkgebühr drastisch erhöht. © Pröhl

Für Skitourengeher werden Ausflüge aufs Brauneck teuer: Wer an den Talliften in Wegscheid parken will, wird demnächst dafür 20 Euro hinlegen müssen. Skifahrer bekommen die Gebühr ersetzt.

Lenggries – Ein wenig besorgt wegen der zu erwartenden Reaktionen ist Andreas Adlwarth schon. Aber, sagt der Betreiber des Jaudenhanglifts am Brauneck, ihm und dem Betreiber des benachbarten Draxlhanglifts bleibe eigentlich keine andere Wahl. Voraussichtlich ab Ende dieser Woche (16./17. Februar) kostet das Parken an den Talstationen in Wegscheid 20 Euro. Das soll vor allem Skitourengeher abschrecken, denn wer eine Liftkarte kauft, bekommt die Parkgebühr zurückerstattet.

Die Wiesen sind aufgeweicht und stehen als Parkplätze nicht zur Verfügung

Das Problem sind die derzeit tagsüber recht milden Temperaturen. „Die Wiesen sind aufgeweicht“, sagt Adlwarth. Das heißt, sie stehen nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung. Das habe sich schon am vergangenen Wochenende gezeigt. Das bedeutet, dass nur noch die Stellplätze auf der befestigten Fläche genutzt werden können. Und die seien oft schon am frühen Morgen von Tourengehern belegt. „Die kommen oft schon um Viertel nach Acht – und für unsere Kunden gibt es dann keinen Platz mehr“, sagt der Liftbetreiber. Auch Eltern, die ihre Kinder zu den zahlreichen Skikursen bringen, finden mitunter keine Parkmöglichkeit mehr.

Für die Faschingsferien wird einiges an Andrang erwartet

Da in den Faschingsferien in der kommenden Woche mit durchaus großem Andrang im Skigebiet gerechnet wird, hat man sich nun zu der Parkgebühr von 20 Euro entschieden. „Es soll schon etwas abschrecken. Wir wissen einfach nicht, wie wir es anders machen sollen“, sagt Adlwarth. Damit es nicht auch die Skifahrer abschreckt, bekommen diese die 20 Euro beim Kauf eines Skipasses (keine Einzelfahrten) komplett erstattet. Wer einen Saisonkarte hat und vorzeigt, bleibt ebenfalls verschont von der Parkgebühr.

Regelung gilt vorerst bis zum Ende der Faschingsferien

Vorerst gilt diese Regelung bis zum Ende der Faschingsferien, also bis einschließlich 26. Februar. Dass Skitourengeher verstärkt zur Kasse gebeten werden, ist in Skigebieten mittlerweile nicht ungewöhnlich. Argumentiert wird, dass die Wintersportler die präparierten Parkplätze und Pisten nutzen, ohne Geld im Gebiet zu lassen. Am Sudelfeld zahlen Nicht-Bergbahnkunden 15 Euro Parkgebühr, eine ähnliche Regelung gibt es am Spitzingsee.

