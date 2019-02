Verlorenes Smartphone: Besitzer telefoniert mit Finderin - doch sie schlägt sein Angebot aus

In einer Gondel der Brauneckbahn ließ ein Skifahrer sein iPhone liegen. Obwohl er Kontakt zur Finderin hatte, sah er das Handy nie wieder.

Am Brauneck

von Andreas Steppan schließen

Das iPhone im Wert von 1000 Euro, das ein Reichersbeurer am Dienstag in einer Gondel der Braunckbahn liegen ließ, bekam er nicht zurück. Und das, obwohl er 100 Euro Finderlohn in Aussicht gestellt hatte.