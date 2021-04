Am Sylvenstein: 150 Einsatzkräfte suchen nach zehnjährigem Buben

Vermisstensuche

von Melina Staar schließen

Zu einem Großeinsatz rückten am Samstagabend 150 Einsatzkräfte aus. Ein Kind (10) war am Sylvensteinsee als vermisst gemeldet worden.

Lenggries - Großeinsatz am Sylvensteinsee. Wie die Polizei meldet, meldete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr ein Münchner am Feuerwehrhaus in Fall und sagte, dass sein 10-jähriger Sohn seit drei Stunden vermisst werde. Nach Angaben der Polizei hatte der Bub angegeben, den See zu Fuß umrunden zu wollen. Der Vater sei davon ausgegangen, dass das Kind nach kürzester Zeit zurück komme, weil das Gelände zu unwegsam ist. Dem war aber nicht so.

Haushamer findet unterkühlten Jungen in Parkbucht

Da der 10-Jährige zuletzt im Bereich der Dürrachklamm gesehen worden war, startete die Suche dort. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Fall, Anger, Winkl, Lenggries, Wegscheid sowie aus Achenkirch. Außerdem die Bergwacht sowie die Polizei. Insgesamt 150 Kräfte suchten nach dem Kind. Gegen 20.45 Uhr entdeckte ein Haushamer (34) den Jungen an einer Parkbucht an der B 307. Der 10-Jährige hatte durch Winken auf sich aufmerksam gemacht. Der Haushamer brachte das Kind, das leicht unterkühlt aber sonst unversehrt war, zurück nach Fall.

Wie sich herausstellte, war der Bub am Ufer entlang gegangen, als dieses zu unwegsam wurde, lief er in südlicher Richtung durch den Wald bis er auf einen Forstweg traf und diesem folgte. Insgesamt legte er so acht Kilometer zurück.

