Am Sylvenstein: Lkw verliert nach Unfall Ladung - acht Autos beschädigt

Zwei Feuerwehren im Einsatz

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Eine Unachtsamkeit führte am Mittwoch zu einem Unfall am Sylvensteinsee, bei dem insgesamt acht Autos durch verlorene Ladung beschädigt wurden.

Fall - Nach Angaben der Polizei war ein 20-jähriger Lenggrieser am Mittwochmittag gegen 13 Uhr mit einem Lkw-Kipper samt Sattelauflieger auf der Bundesstraße 13 vom Sylvensteinsee kommend in Richtung Lenggries unterwegs. Geladen hatte er Isarkieselsteine. In einer Rechtskurve im Bereich der Radlbrücke kam er aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenwand des ihm entgegenkommenden Lastwagens der von einem 35-jährigen Polen gefahren wurde.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Durch den Aufprall löst sich die hintere Bordwand

Der Zusammenstoß hatte fatale Folgen. Der Aufprall führte nämlich dazu, dass sich beim Sattelauflieger des Lenggriesers die hintere Bordwand löste. Dadurch fiel ein Großteil der Ladung auf die Fahrbahn. „Durch die herabfallenden Steine wurden nachfolgende Fahrzeuge teilweise massiv beschädigt“, berichtet die Tölzer Polizei in ihrem Pressebericht.

Eines der beschädigten Fahrzeuge muss abgeschleppt werden

Ein Auto traf es besonders schlimm. Der Pkw war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden ist aber durchaus beträchtlich: Insgesamt wurden durch die verlorene Ladung acht Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit rund 42.000 Euro.

Bundesstraße bleibt während der Unfallaufnahme gesperrt

Die Bundesstraße 13 musste für die Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Mit im Einsatz waren neben der Polizei auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fall und Vorderriß mit je vier Kräften. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn und halfen bei der Verkehrslenkung, berichtet der Faller Kommandant Christian Eberl auf Anfrage. Insgesamt war die Feuerwehr rund drei Stunden mit diesem Einsatz samt Nachbereitung beschäftigt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.