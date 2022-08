Motorrad gegen Porsche: 83.000 Euro Schaden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Polizei musste am Sonntagabend zu einem Unfall am Sylvenstein ausrücken. © Symbolfoto: David Inderlied / dpa

Rund 83 000 Euro an Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in Lenggries. Beteiligt: ein Motorrad und ein Porsche.

Lenggries - Am späten Sonntagabend fuhr nach Angaben der Polizei ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 307 in Richtung Lenggries. In einer engen Rechtskurve am Sylvensteinstausee kam er aufgrund einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn.

Porschefahrer kann wegen Felswand nicht nach rechts ausweichen

Der ihm entgegenkommende Porsche, den ein 73-jähriger Mann aus Österreich steuerte, versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Da dort jedoch eine Felswand war, konnte der 73-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer rutschte mit seiner Yamaha in die linke Seite des 20 Jahre alten Porsches.

Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Die Polizei beziffert ihn mit rund 83.000 Euro. der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Porsche wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.