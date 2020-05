Am Tratenbach: Sanierung soll Wildbach zähmen

Am Montag beginnen Bauarbeiten am Tratenbach in Lenggries. 900000 Euro soll die Maßnahme kosten, die sich bis ins Jahr 2024 ziehen wird.

Lenggries – Die meisten Bürger werden zwar kaum etwas davon zu sehen bekommen – doch in Lenggries beginnen am Montag Bauarbeiten zu einem großen Projekt, das voraussichtlich erst in vier Jahren abgeschlossen sein wird. Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim setzt schadhafte Bauwerke am Tratenbach instand. Dadurch sollen die Häuser in der Nähe des kleinen Gewässers geschützt werden, das bei Hochwasser auch bedrohlich groß werden kann.

Es handelt sich um insgesamt 21 Sperren, Sohlrampen oder Uferschutzbauten, die die Arbeiter nach und nach sanieren, erklärt Franziska Marten, zuständige Sachgebietsleiterin Wasserbau am WWA. Der Wildbach fließt durch das Tal zwischen dem Keilkopf und dem Bergrücken des Geiersteins ein Stück südlich der Denkalm vorbei, bewegt sich unweit der Jugendherberge in nördliche Ortsteile von Lenggries und in Richtung B 13 und mündet zuerst in den „Baggerweiher 2“ und schließlich in die Isar.

Gebaut wird nun aber ausschließlich im oberen Einzugsgebiet, das heißt weit abseits von bebautem Gebiet. „Von den Arbeiten sehen wird man als Außenstehender eigentlich nur etwas, wenn man den Forstweg zur Denkalm hinaufgeht“, sagt Franziska Marten. „Dort wird ab und zu auch mal ein Lkw mit Material hochfahren, aber am Wochenende wird nicht gearbeitet.“

Instandhaltung eine „wiederkehrende Aufgabe“

Die Schäden an den Bauwerken im Wildbach seien bei einer routinemäßigen Überprüfung im Frühjahr vergangenen Jahres zutage getreten, erklärt die Sachgebietsleiterin. Nachdem der Tratenbach bei schweren Hochwasserereignissen große Schäden angerichtet hatte, sei schon 1918 erstmals mit dem Ausbau des Flüsschens begonnen worden. Eine größere Sanierung habe es in den 1960er- und 70er-Jahren gegeben. Generell sei die Instandhaltung aber eine „wiederkehrende Aufgabe“.

Von den jetzt festgestellten Mängeln gehe zwar keine akute Gefahr aus. Vorbeugend müsse man nun aber zur Erneuerung schreiten, um nicht bei einem der nächsten Hochwasserereignisse böse Überraschungen zu erleben. Die betroffenen Bauwerke dienen vor allem der Stützung der Bachsohle und somit der Stabilisierung der Ufer und angrenzender Grundstücke. „Fehlt diese Stützung beziehungsweise Stabilisierung, kommt es bei Hochwasser zu einer erhöhten Geschiebemobilisierung“, sagt die Expertin. Dadurch könne es schlussendlich zu Überflutungen im bebauten Gebiet kommen.

Beengte Platzverhältnisse erschweren Bauarbeiten

Dass sich die Bauarbeiten nun bis voraussichtlich 2024 hinziehen, liegt nach Martens Aussage daran, dass an dem Wildbach „sehr beengte Platzverhältnisse“ herrschen und sich jeweils nur etwa drei Personen auf der Baustelle aufhalten können. „Dazu kommt, dass die Bauzeit relativ beschränkt ist“, erklärt sie. Im Winter muss das Projekt ruhen, gearbeitet werden kann – je nach Witterung – nur von etwa Mitte Mai bis Ende Oktober.

Ab Montag werde nun zunächst die Zuwegung zur Baustelle hergestellt. Die Sanierung der ersten Sperren nehmen die Arbeiter im Juni in Angriff. Für die gesamte Sanierung sind Kosten von 900 000 Euro veranschlagt, die der Freistaat komplett übernimmt.

