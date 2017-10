Eine Baustellenampel hat ein 89-jähriger Fahrzeuglenker am Montag in Lenggries überfahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Lenggries - Nach Angaben der Polizei war der Rentner gegen 15.20 Uhr auf der Münchner Straße ortseinwärts unterwegs. Obwohl ein Schild die mobile Ampel ankündigte, übersah der Audifahrer das Verkehrszeichen, das am Fahrbahnrand stand, und fuhr so heftig dagegen, dass die Ampel über das Fahrzeug flog.