Steine auf fahrendes Auto geworfen - Fahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Von: Sabine Schörner

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. © Friso Gentsch/dpa

Unbekannte haben von der Isarbrücke in Lenggries Steine auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Lenggries - Das hätte böse ausgehen können. Von der Isarbrücke in Lenggries sind offenbar Steine auf ein fahrendes Auto geworfen worden. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken und einer Delle auf dem Autodach davon.

Fahrerin hörte lauten Knall

Nach Angaben der Polizei war die 43-jährige Frau aus Bad Heilbrunn am Dienstag gegen 21.45 Uhr mit ihrem Honda CR-V in Lenggries unterwegs. Als sie auf der Bundesstraße in Richtung Tölz fuhr, hörte sie kurz nach der Isarbrücke einen Knall und realisierte, dass es sich um Steine handelte. Auf der Brücke konnte sie Jugendliche erkennen, diese aber nicht näher beschreiben..

Tätern droht Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren

Beamte der Tölzer Polizeiinspektion trafen kurz darauf in der Umgebung der Brücke eine Gruppe von Jugendlichen an. Diese stritten jedoch jegliche Tatbeteiligung ab. An dem Auto entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solch gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit einer Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei unter Telefon 0 80 41/76 10 60 entgegen.

