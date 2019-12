An die falsche Adresse geliefert: Lenggrieser wird der Wäschetrockner geklaut

Eine Verwechslung hatte für einen 38-jährigen Lenggrieser teure Folgen: Sein nagelneuer Wäschetrockner wurde gestohlen.

Lenggries - Alles begann mit einer Verwechslung: Nach Angaben der Polizei war das Gerät fälschlicherweise nicht an die Privatadresse des Mannes geliefert worden, sondern an die Werkstatt-Adresse im Ortsteil Fleck.

Trockner stand im Freien - und wenig später war er weg

Infolge dessen wurde der Trockner dort im Freien abgestellt, da bei der Lieferung am Dienstag niemand vor Ort war. Als der Lenggrieser nun am Freitag in seine Werkstatt kam, musste er feststellen, dass der Wäschetrockner der Marke Siemens von einem bisher unbekannten Täter entwendet worden war.

Die Beute hat einen Wert von knapp 660 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0 80 41/76 10 60 bei der Polizei Bad Tölz zu melden. va

