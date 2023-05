Arbeiten am stillen Örtchen: Lenggries errichtet automatische WC-Anlage

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Momentan ist das neue öffentliche WC eine Baustelle. Die Visualisierung unten zeigt, wie Toilettenanlage und Bus-Wartebereich einmal aussehen sollen. © Pröhl/Visualisierung Gemeinde

Die Gemeinde Lenggries errichtet eine automatische WC-Anlage am Kalkofenweg. Im gleichen Zug soll der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle in Angriff genommen werden.

Lenggries – Die Gemeinde errichtet ein neues öffentliches WC am Kalkofenweg. Geplant ist das Projekt schon seit Längerem, doch jetzt wird es umgesetzt. Tatsächlich gab es die ersten Überlegungen schon 2019. Dann kam Corona – und die Realisierung wurde aufgeschoben. Bis jetzt. Geliefert wurde das Modul am 9. Mai. Denn statt das WC wie bei den anderen Standorten auf konventionelle Weise zu bauen, hat sich die Gemeinde dieses Mal für einen anderen Weg entschieden. „In dem Modul ist alles drin“, erklärt Karl Ertl vom Technischen Bauamt. Der Container umfasst eine Herrenkabine samt Schüssel und Urinal sowie eine Unisex-Kabine, die barrierefrei und mit einem Wickeltisch ausgestattet ist. Letzteres sei mit Blick auf den nahen Spielplatz an der Isar ein wichtiges Anliegen gewesen, so Ertl.

Überlegungen zum Projekt seit 2019

Bevor man sich für die Komplettlösung entschied, fragte man bei der Stadt Bad Tölz nach, welche Erfahrungen dort mit den Modulen gemacht worden sind. „Dort hat man fünf davon aufgestellt. Und die Stadt ist damit sehr zufrieden“, berichtet Ertl. In den Kabinen geht vieles automatisch. Wasser, Seife und Handtrocknung an den Waschtischsäulen werden über Sensoren gesteuert. Das gilt auch für die Tür. Es muss sich auch niemand sorgen, dass der Vorgänger nicht gespült hat. Wird der Raum ohne Spülen verlassen, erledigt auch das das WC beim Öffnen der Tür automatisch.

Barrierefreie Bushaltestelle

Damit das Modul auch von außen einigermaßen gefällig aussieht, bekommt es vom Zimmerer noch ein Satteldach. Das wird ein Stück weiter nach vorne gezogen, um Platz für zwei Bänke zu bieten. Dort kann Platz nehmen, wer auf den Bus wartet. Apropos Bus. Weil für das WC ohnehin Arbeiten notwendig waren, erfolgt in diesem Zug auch gleich der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle. Die Umsetzung werde allerdings noch ein wenig dauern, weil man diese Arbeiten gemeinsam mit dem Auftrag für den barrierefreien Umbau der Haltstelle am Bahnhof ausschreiben will, erklärt Ertl. Im Sommer oder Herbst wird das erfolgen.

Kosten: Rund 150 000 Euro

Rund 150 000 Euro wird das neue öffentliche WC kosten. Fördermittel – das hat die Gemeinde geprüft – gibt es anders als bei der Anlage auf der Späthwiese dieses Mal keine. Trotz der erheblichen Ausgabe, wird die Nutzung des Klos kostenlos sein. Ein Münzeinwurf lasse sich zwar nachrüsten, sei im Moment aber nicht vorgesehen, sagt Ertl. Eine Zeitschaltuhr wird dafür sorgen, dass das stille Örtchen in den Nachtstunden geschlossen bleibt.

