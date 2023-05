Besondere Aschenbecher für Wanderer im Naturpark Karwendel

Von: Sabine Schörner

Passt in jeden Rucksack: Der Wanderaschenbecher ist im Naturpark Karwendel erhältlich. © Naturpark

Pfiffige Idee aus Tirol: Im Naturpark Karwendel gibt es jetzt besondere Aschenbecher für Wanderer. Es handelt sich um leere Munitionsdosen von Schützenvereinen. Sie können ausgewaschen und immer wieder verwendet werden.

Hinterriß – Zigarettenkippen haben in der Natur nichts zu suchen. Sie verschandeln die Landschaft und vergiften Wasser und Boden. In Zusammenarbeit mit den Sportschützen hat der Naturpark Karwendel jetzt sogenannte Wanderaschenbecher herausgebracht. Die kleinen Dosen passen in jede Hosentasche und jeden Rucksack. Sie können ausgewaschen und immer wieder verwendet werden.

Als Grundlage für den Aschenbecher dienen leere Munitionsdosen, die von verschiedenen Schützenvereinen gesammelt werden. „Wir hoffen, dass wir die Leute motivieren können, die Wanderaschenbecher zu verwenden und ein Umdenken stattfindet“, erklärt Sebastian Pilloni, Ranger im Naturpark Karwendel. „Die negativen Auswirkungen der Tschiggstummel auf die Natur sind längst bekannt und sollten ernst genommen werden.“ Dank der finanziellen Unterstützung des Landes Tirol können die Wanderaschenbecher kostenlos abgegeben werden. Erhältlich sind sie im Naturparkhaus in Hinterriß und im Naturpark-Infozentrum in Scharnitz. Zudem werden sie direkt im Schutzgebiet von den Rangern ausgehändigt.

