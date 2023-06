Auf geht’s zum historischen Flößerfest in Lenggries

Großveranstaltung

Lenggries trägt seit 2009 den Titel „Internationales Flößerdorf“. Und diesem Namen wird es am Samstag, 17. Juni, wieder einmal mehr als gerecht werden - beim historischen Flößerfest.

Lenggries – Flöße waren die Lkw des Mittelalters, galten als die effektivsten Transportmittel ihrer Zeit. Sie brachten auf der Isar Holz, Kalk oder auch Bier von Lenggries in die Landeshauptstadt. Die modernen Flößereibetriebe transportieren mittlerweile nur noch Passagiere nach München. Doch der Holzhacker- und Flößerverein in Lenggries pflegt bis heute das Erbe des für die Isargemeinde einst so wichtigen Gewerbes. Alles rund um dieses Thema können Besucher am 17. Juni beim großen Flößerfest erfahren.

Seit 2009 ist Lenggries „Internationales Flößerdorf“

Seit rund einem Jahr laufen die Planungen, sagt Maria Bader, Chefin der Lenggrieser Tourist-Info. „In so einer Veranstaltung steckt viel Arbeit.“ Unterstützung gibt es unter anderem vom Flößerverein, dem Bauernverein, dem Handwerkerverein und vielen anderen Helfern. In der TI selbst leistete vor allem Monika Pföderl tatkräftige Unterstützung.

+ Erzählen Wissenswertes über die Flößerei: Mathias Mederle (li.) und Anton Merk vom Flößerverein. © Tourismus Lenggries

2009 gab es nach der Ernennung zum „Internationalen Flößerdorf“ das erste Flößerfest in Lenggries. Nur acht europäische Orte dürfen dieses Prädikat übrigens offiziell führen. Die bisher letzte Auflage fand 2016 statt. Dann kam Corona – und brachte alle weiteren Planungen durcheinander. „Geplant ist nun, das Fest alle fünf Jahren abzuhalten. Es soll ja etwas Besonderes bleiben“, sagt Bader.

Vom Weber bis zum Bogenbauer: Einblicke in altes Handwerk

Um 10 Uhr geht es am Samstag los. Dann beginnt das Markttreiben. Viele regionale Anbieter seien mit Ständen vertreten, sagt die TI-Chefin. Traditionelles Handwerk wird dort unter anderem zu sehen sein. „Unsere Trachtengeschäfte sind mit dabei“, verrät Bader. Gezeigt werden die Fertigung einer Flößerjoppe oder auch, wie man Leder bestickt. Ebenfalls zu sehen sind Miniaturbauernschränke und Klosterarbeiten. Man kann des Weiteren einem Korbflechter über die Schulter schauen, verfolgen, wie auf einem Webstuhl Schafwolldecken entstehen oder auch einem Bogenbauer bei seiner Arbeit zusehen – und Pfeil und Bogen dort auch gleich selbst ausprobieren. Beim Schmied sieht man das Hämmern von Schleifhaken zum Transport des Holzes und von Floßschnallen zur Fixierung der Stämme. Die Stände stehen rund um die kleine Lenggrieser Scheib’n – sprich in der Markt-, Stefan-Glonner- und Johann-Probst-Straße. Natürlich wird dort auch mit verschiedenen regionalen Schmankerln für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Flößerei ist seit 2022 immaterielles Weltkulturerbe

Offizielle Eröffnung des Fests ist um 12 Uhr. Nach dem Anzapfen durch den Bürgermeister erklärt Mathias Mederle vom Flößerverein viel Wissenswertes über das Thema Flößerei, die schließlich seit dem vergangenen Jahr zum immateriellen Weltkulturerbe zählt. Besucher, die noch tiefer in die Historie eintauchen wollen, machen einen Abstecher ins Heimatmuseum, wo es einen Extra-Ausstellungsbereich zur Flößereigeschichte gibt. Dort werden am Samstag auch Führungen angeboten.

Landsknechte schlagen im Kurgarten ihr Lager auf

Für Kinder gibt es ein buntes Rahmenprogramm (siehe Kasten), den ganzen Tag erklingt Musik, und die Landsknechte schlagen im Kurgarten ihr Lager auf. „Dort kann man sehen, wie sie früher gelebt haben“, sagt Bader. Auch auf Stockbrot darf man sich dort freuen. Die Werdenfelser Landsknechte ziehen den ganzen Tag über immer wieder durchs Dorf – zusammen men mit den historischen Stelzengehern aus Mittenwald.

Ab 17 Uhr sind dann alle Festbesucher in den Kurgarten zum Dämmerschoppen mit den „Isarwinkler Spitzbuam“ eingeladen. An der Flößerbar gibt es allerlei Cocktails. Zum Festausklang um 23 Uhr wartet dann noch eine Feuershow auf die Zuschauer. „Jetzt“, sagt Maria Bader, „hoffen wir einfach nur noch, dass auch das Wetter passt.“

