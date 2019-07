Vorverkauf für „JBO“ im Lenggrieser Festzelt

Sie nennen sich selbst die „Verteidiger des wahren Blödsinns“, liefern gerne Klamauk – aber eben auch Wortwitz und musikalische Anspielungen, die man manchmal erst beim wiederholten Zuhören versteht

Lenggries– . Seit fast 30 Jahren unterhalten die Spaßrocker von „JBO“ aus Franken ihr Publikum. Am Montag, 12. August, treten sie im Lenggrieser Festzelt auf.

„Wir haben bereits in unserer Jugend auf nahezu jeder Party Lieder von JBO gehört“, erklärt Festwirt Michael Gascha, wie es zum Auftritt der Erlanger Band kam. „Wir haben zwei Jahre lang versucht, sie für unsere Festwoche zu buchen – dieses Jahr hat es endlich geklappt.“ Die Band erfreue sich gerade wieder wachsender Beliebtheit und werde von manchen Radiosendern rauf- und runtergespielt. „Wir achten sehr darauf, dass die Bands bei unseren Konzerten sowohl Jung als auch Alt ansprechen“, so Gascha, der ein „geiles Konzert“ erwartet.

JBO – das sind Gründungsmitglieder Hannes Holzmann (E-Gitarre, Gesang) und Veit Kutzer (Gesang, E-Gitarre) sowie Ralph Bach (Bass) und Schlagzeuger Wolfram Kellner – covern auf eine ganz eigene Art vorwiegend Rocklieder. Aber auch Klassiker sind vor den Franken nicht sicher.

Ihre Tour heißt wie ihr aktuelles Album „Deutsche Vita“. Darauf finden sich Lieder wie „Alles nur geklaut“, „Lummerlandlied“ oder „Blaue Augen“ im JBO-Stil wieder. Ihre Fans werden sie im Lenggrieser Festzelt aber sicher auch mit Klassikern begeistern.

Einlass ist am 12. August ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Als Vorband treten „Lenze & de Buam“ auf. Das Zelt ist teilweise bestuhlt, es besteht freie Platzwahl, Reservierungen sind nicht möglich. Tickets im Vorverkauf zum Preis von 28,90 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) gibt es in den Geschäftsstellen der Sparkassen im Landkreis, im Autozentrum Isarring in Lenggries, in der Touristinfo Bad Tölz und Lenggries, bei Lotto Knabner Lenggries, bei der Geschäftsstelle von Tölzer Kurier/Gelbem Blatt in Tölz (Marktstraße 1) sowie im Internet auf muenchenticket.de und eventim.de.

