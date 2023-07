Am Sylvensteinsee: Toter Hund und seine aufgelöste Besitzerin lösen Unfall aus

Der Unfall ereignete sich am Sylvensteinsee

Bundesstraße 307

Es war eine unglückselige Verkettung: Am Sonntag wurde ein Hund am Sylvensteinsee überfahren. Das tote Tier beziehungsweise seine Besitzerin lösten dann einen zweiten Unfall aus.

Lenggries - Am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr stand eine 32-Jährige aus München mit ihrem Hund bei der Abfahrt zur Wasserwacht am Sylvensteinsee. Als sie ihren Hund anleinen wollte, riss dieser sich nach Angaben der Tölzer Polizei plötzlich los und lief über die Fahrbahn. Hierbei kollidierte der Hund mit dem Mazda eines 35-Jährigen aus Penzberg. Der Hund verendete noch an der Unfallstelle.

Schlegldorfer legt Vollbremsung ein, um Frau nicht zu erfassen

Der überfahrene Hund löste dann noch einen Folgeunfall aus. Seine Besitzerin rannt nämlich vom Grünstreifen auf die Fahrbahn zu ihrem bereits toten Hund. Dabei übersah die Frau völlig den herannahenden Fiat Tipo eines 46-Jährigen aus Schlegldorf. Dieser musste eine Vollbremsung einlegen, um die aufgelöste Münchnerin nicht zu erfassen. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Fünf Personen werden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Ein hinter dem Schlegdorfer fahrender 48-Jähriger aus Drochtersen konnte seinen Opel Zafira nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Fiat auf. Alle fünf Insassen des Opels wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Der Fiat-Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 35.000 Euro. Am Mazda, der den Hund erfasst hatte, beläuft sich der Schaden auf rund 3000 Euro.

