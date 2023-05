Aus „Creaktivum“ in Lenggries soll eine Übergangs-Kita werden: „Verschafft uns Luft für Neubau“

Aus der Sitzung

Von Andreas Steppan schließen

Das „Creaktivum“ neben dem ehemaligen Arabella Brauneckhotel soll übergangsweise als Kita für Lenggries dienen. Langfristig soll es einen Neubau geben.

Lenggries – In Sachen Kita-Plätze steht die Gemeinde Lenggries unter Druck: Es müssen dringend zusätzliche Kapazitäten her – und das, obwohl die Gemeinde vor gerade einmal drei Jahren in der umgebauten „Post“ ihre neue Kindertagesstätte St. Jakobus eröffnet hat. Ein weiterer Kindergarten lässt sich allerdings nicht von jetzt auf gleich bauen. Um dem Bedarf kurzfristig Herr zu werden, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag erste Weichen gestellt. Für eine Übergangszeit soll eine Betreuungseinrichtung in den Räumen des ehemaligen „Creaktivum“ neben dem ehemaligen Arabella-Brauneckhotel entstehen.

Fünf Jahre Übergangszeit

Als ersten Schritt fasste der Gemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans. Nach Angaben von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ist vorgesehen, das „Creaktivum“ für eine Übergangszeit von fünf Jahren als Kita zu nutzen. „Wir bringen dort drei Gruppen unter“, erklärte er auf Rückfrage von Birgitta Opitz (CSU). Das Gebäude wurde in der Vergangenheit vom Brauneckhotel als Seminarstätte genutzt. Zudem fanden dort Kulturveranstaltungen des „KKK“ statt.

Thema Lärmschutz noch zu klären

Nach Aussage von Bauamtsleiter Ronny Bousseljot gilt für das Grundstück ein Erbbaurecht. Die Gemeinde würde als Mieter auftreten. Die Gespräche mit den Erbbauberechtigten seien „auf einem guten Weg“, sagte Klaffenbacher. Weil keine Fläche neu versiegelt werde, komme sogar ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren ohne Umweltprüfung in Frage, erklärte Bousseljot. Eine gewisse bauliche „Anpassung“ werde freilich nötig werden. Die Einrichtung eines Spielplatzes zum Beispiel sei aber vom Platz her sicher möglich, weil es auf dem Grundstück bisher recht viele Stellplätze gebe, die sich umgestalten ließen. Zu den „kleinen Punkten“, die es noch abzuklären gelte, gehöre der Lärmschutz für das direkt daneben gelegene Hotel sowie das umgebende Wohngebiet. Aus Bousseljots Sicht ist diese Frage aber lösbar. Ein Kindergarten lasse keine höhere Lärmemission erwarten als die bisher schon zulässige Nutzung.

Mit den neuen Hotel-Eigentümern sei die Kita-Nutzung auch abgesprochen, sagte Klaffenbacher auf Rückfrage von Roman Haehl (Grüne). „Wir werden uns bemühen, dass es möglichst keine Konflikte zwischen dem Hotel- beziehungsweise Baustellenbetrieb und dem Kindergarten gibt.“ Wie berichtet hat das Arabella-Brauneckhotel im November 2022 geschlossen. Die neuen Eigentümer wollen es umbauen und mit einem neuen Betreiber nach bisherigen Aussagen im ersten Quartal 2024 wiedereröffnen. In der Gemeinderatssitzung sagte Bousseljot, dass der Bebauungsplan für den Hotelumbau „so gut wie abgeschlossen“ sei.

Anfahrtsmöglichkeiten der Kita noch offen

Der Standort Creaktivum „passt gut“, befand Gemeinderat Josef Wasensteiner (CSU). Er fragte sich nur, wie die Kita anfahrbar sei. „Es wäre nicht gut, wenn viele Eltern auf der Tölzer Straße herfahren“, meinte er. „Wäre auch eine Zufahrt hintenrum über den Urtlmühlweg zwischen Hotel und Creaktivum möglich?“ Noch seien die Planungen nicht soweit, antwortete Klaffenbacher. „Aber das wird sich lösen lassen.“ Zweiter Bürgermeister Franz Schöttl (CSU) fasste das Vorhaben zusammen: „Es ist am schnellsten umsetzbar und verschafft uns Luft, um einen Standort für eine dauerhafte Einrichtung zu finden und einen Neubau in Angriff zu nehmen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.