Ausflüglerzahlen in den Tölzer Bergen an Pfingsten „moderat“

Von: Felicitas Bogner

„Entspannt“ ging es am Pfingstwochenende in den Tölzer Bergen zu, so wie hier am Montag auf dem Brauneck. © Alois Ostler

Bergbahn-Betreiber haben mit mehr Andrang in den Tölzer Bergen über das lange Pfingstwochenende gerechnet. Ihre Bilanz fällt dennoch positiv aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das lange Pfingstwochenende lockte einige Besucher ins Tölzer Land. Die Bergbahnen können dazu nach zwei Jahren Coronabeschränkungen wieder voll besetzt fahren. „Das ist eine große Erleichterung“, sagt Jörg Findeisen, Betriebsleiter der Herzogstandbahn. Dennoch war der Andrang in den Tölzer Bergen relativ überschaubar.

„Es lief ganz entspannt ab, und wir können uns nicht beklagen“, sagt etwa Peter Lorenz, der Chef der Brauneck-Bergbahn, mit Blick auf sein Pfingstgeschäft. Dennoch hätte er sich etwas mehr Besucher auf dem Brauneck erwartet, „übervoll war es wirklich nicht“, fügt er hinzu. „Das lag sicherlich auch daran, dass der Wetterbericht durchgehend Regen und Gewitter vorhergesagt hat, es aber dann tagsüber immer super Bergwetter gab“, meint er.

Berge im Tölzer Land: Moderater Andrang an Pfingsten „Können zufrieden sein“

Ein ähnliches Bild zeichnete sich am Herzogstand ab. „Fraglos war das Geschäft viel besser als die vergangenen beiden Coronajahre“, berichtet Findeisen und ergänzt: „Da konnten wir schließlich auch nicht mit voll besetzten Gondeln fahren.“ Aber im Vergleich zu anderen Pfingstwochenenden vor Corona seien die Beförderungszahlen recht moderat gewesen. „Da spielt zum einen das Wetter mit rein, zum anderen aber sicherlich auch, dass viele die Region gemieden haben aufgrund der großen Umleitung wegen des Zugunglücks in Burgrain“, meint Findeisen.

Wetterbericht mit schlechten Prognosen hielt Ausflügler fern

Generell wisse er aber, dass das Geschäft am langen Pfingstwochenende schon immer sehr schwankend war. „Ausschlaggebend ist stets das Wetter.“ Dazu falle ins Gewicht, dass es nun, nach den Coronalockerungen, auch wieder allerlei Freizeitalternativen zum Bergsport gebe. Etwas erstaunt ist Findeisen trotzdem: „Ich hätte eigentlich gedacht, dass das 9 Euro-Ticket viel mehr Tagesausflügler hierher lockt, es lief an den vergangenen Tagen im Vergleich zu anderen Regionen aber erstaunlich ruhig ab.“

Birte Otterbach, Pressesprecherin des Tölzer Rathauses, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung Ähnliches vom Blomberg mit. „Die Besucherzahlen waren am Samstag und Sonntag recht verhalten, aber keineswegs schlecht.“ Am Pfingstmontag hingegen sei deutlich mehr losgewesen. „Über Pfingsten fahren viele in den Urlaub, da kam es öfter schon vor, dass weniger als man denken könnte dann hier los war“, erklärt sie. Überdies gehe auch Otterbach davon aus, dass die schlechten Wetterprognosen einige davon abgehalten haben, einen Ausflug in die Tölzer Berge zu wagen. „Wir hatten zwar schon deutlich bessere Pfingstwochenenden, trotzdem haben wir gute Umsätze generiert und können zufrieden sein“, bilanziert Jörg Findeisen.

