Ausgekugelte Schulter, verletztes Knie: Einsatzreiches Wochenende für Lenggrieser Bergwacht

Skitourengeher und Skifahrer verletzen sich

Herausfordernd waren die Einsätze, die die Lenggrieser Bergwacht am Wochenende bewältigen musste. Vor allem am Samstag erschwerte die dichte Wolkendecke die Rettung mit dem Hubschrauber.

Lenggries – Elfmal musste die Lenggrieser Bergwacht am vergangenen Wochenende ausrücken. Am Samstag erschwerte die Wolkendecke die Rettungsmaßnahmen. Laut Pressebericht wurden die Helfer um 10.13 Uhr zu einem Einsatz an den Schönberg gerufen. Eine Skitourengeherin (30) hatte sich etwa 50 Meter unterhalb von Mariaeck bei einem Sturz eine leichte Knieverletzung zugezogen. Weil die Wolken einen Hubschrauberflug verhinderten, machten sich sieben Retter am Boden auf den Weg. Auch eine Ortung der Patientin war nicht möglich, so dass der Anrufer die genaue Lage beschreiben musste. In zwei Gruppen stiegen die Helfer auf. Gerade da meldete sich ein Retter, der zu dem Zeitpunkt im Bergwachtzentrum Tölz die Besatzung eines Polizeihubschraubers ausbildete: Die Maschine könne trotz der kritischen Wetterlage fliegen. So konnten sich die Retter den mühsamen, stundenlangen Weg zu Fuß sparen. Im Nebel konnte die Patientin aufgenommen und ins Tölzer Krankenhaus geflogen werden.

Wettlauf gegen die Zeit bei ausgekugelter Schulter am Schafreuter

Am Nachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, erreichte die Bergwacht ein Notruf über die Leitstelle Tirol. Ein Münchner (34) war am Schafreuter mit Ski unterwegs gewesen, bei der Abfahrt gestürzt und hatte sich die Schulter ausgekugelt. Da unklar war, ob Nerven betroffen waren, drängte die Zeit. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Parallel machten sich drei Helfer mit dem Skidoo auf den Weg zum Patienten. Der Hubschrauber Christoph Murnau nahm am Sportplatz in Lenggries einen Retter der Bergwacht auf. Oberhalb der Mooslahner Alm wurde die medizinische Besatzung des Hubschraubers abgeseilt, die Schulter wieder eingerenkt und der Patient versorgt. Dieser wurde schließlich zum Hubschrauber hochgezogen und unter Zeitdruck, weil wieder mehr Wolken aufzogen, nach Bad Tölz ins Krankenhaus gebracht. Kurz nach 16 Uhr war der Einsatz beendet.

Auch im Skigebiet Brauneck war die Bergwacht gefragt. So stürzte eine Skitourengeherin (20) aus Lenggries am Samstagvormittag kurz nach 10 Uhr abseits der Piste am Draxlhang. Sie verletzte sich an der Kniescheibe. Die vier Retter der Bergwacht, die mit dem Akja anrückten, konnten sie nur schwer erreichen. Nach mehreren mühsamen Metern durch den Wald wurde die junge Frau schließlich versorgt, abtransportiert und im Tal dem Rettungsdienst übergeben.

Beim Skijöring: Sprunggelenk verletzt

Ebenfalls am Samstag kümmerten sich die Bergwacht-Retter im Skigebiet um mehrere Personen mit Verletzungen der Hüfte, des Knies und des Sprunggelenks. Alle Personen waren nur leicht verletzt und konnte mit dem Akja ins Tal gebracht werden. Am Sonntag gab es drei weitere Einsätze aufgrund von Verletzungen an Schlüsselbein und Schultern.

Am selben Tag war die Bergwacht mit fünf Kräften in Bereitschaft beim Skijöring. Um eventuellen Patienten schnellstmöglich helfen zu können, verteilten sie sich über das Gelände. Einer der Teilnehmer verletzte sich am Sprunggelenk und wurde von den Rettern versorgt und ins Tal gebracht. Ebenfalls kümmerten sich die Helfer um einen Zuschauer, der über Atemnot klagte. Er wurde an den Rettungsdienst übergeben.

