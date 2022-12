Ausgezeichnete Krippen in Lenggries: Von alpenländisch bis orientalisch

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Krippe im Schaufenster der Bäckerei Kellner landete auf Platz eins. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (li.) und TI-Chefin Maria Bader (re.) gratulierten Alfred und Magdalena Kellner sowie ihren Kindern Heidi, Laurenz und Valentin. © arp

In 23 Schaufenstern in Lenggries kann man noch bis zum 6. Januar Krippen bestaunen. Die drei schönsten wurden am Dienstag von der Gemeinde ausgezeichnet.

Lenggries – Waren in den Vorjahren immer die Gemeinderäte gefragt, wenn es um die Auszeichnung der schönsten Kripperl ging, durften diese Entscheidung heuer die Besucher des Lenggrieser Krippenwegs fällen und Stimmzettel ausfüllen. Die drei Geschäfte mit den meisten Stimmen, bekamen am Dienstagnachmittag Besuch von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Tourist-Info-Leiterin Maria Bader.

Die Kleidung für die Figuren in der orientalischen Krippe hat Elisabeth Ertl (Lenggrieser Tracht- und Lodenstub’n) selbst geschneidert. Belohnt wurde sie mit Platz drei. © arp

Die Kleidung der Figuren schneidert Elisabeth Ertl selbst

Auf Platz drei landete die orientalische Krippe der Lenggrieser Tracht- und Lodenstub’n an der Karwendelstraße. Seit 1995 trägt Chefin Elisabeth Ertl Ausstattung und Figuren dafür zusammen. „Jahrelang wurde sie bei mir daheim aufgebaut“, erzählt sie. Irgendwann reichte aber einfach der Platz nicht mehr. Den orientalischen Hintergrund hat eine Tegernseer Malerin gefertigt. Davor steht kein klassischer Holzstall, sondern eine Unterkunft aus Stein. Hinten in der Ecke plätschert Wasser. Davor weiden Schafe. Auf der rechten Seite ist derzeit die Herbergssuche zu sehen. Nächste Woche aber werde umgebaut. Es folgt Jesu Geburt – mit den Heiligen Drei Königen und ihrem Gefolge und vielen Engeln. Die Kleidung der Figuren hat Ertl übrigens selbst geschneidert. „Die Krippe ist wirklich sehr, sehr gelungen. Danke, dass du wieder beim Krippenweg mitgemacht hast“, dankte Klaffenbacher und überreichte Blumen und eine Urkunde.

Wer jedes Detail der alpenländischen Darstellung erfassen will, braucht Zeit

Die gab es auch für Rainer Schlosser, Geschäftsführer von „Sport Sepp“. In seinem Schaufenster steht eine Leihgabe von Holzbildhauer Paul Hoffmann. Sein Vater Erich hatte die Krippe einst in einem Jahr Bauzeit gefertigt. Früher stand sie im Schaufenster des Hoffmann-Ladens in der Tölzer Marktstraße, jetzt ist sie zur Weihnachtszeit bei „Sport Sepp“ am Isarring zu sehen. Die Rückmeldungen der Besucher seien sehr positiv, sagt Schlosser. „Viele sagen, wie schön die Krippe ist.“ Wer jedes Detail der alpenländischen Darstellung erfassen will, braucht Zeit. Das Mühlrad, die bemalte Wiege, die Sonnenuhr, das Geweih, die Wäsche auf der Leine – bei jedem Blick gibt es etwas Neues zu sehen.

Detailreich ist die Leihgabe von Bildhauerkunst Hoffmann im Schaufenster von „Sport Sepp“. Geschäftsführer Rainer Schlosser freute sich über Platz zwei. © arp

Figuren aus Lindenholz sind seit 40 Jahren im Familienbesitz

Ganz anders ist die schönste ausgezeichnete Krippe, die Familie Kellner im Schaufenster der Bäckerei an der Karwendelstraße aufgestellt hat. Die Figuren sind aus Lindenholz gefertigt und von schlichter, aber großer Schönheit. Seit 40 Jahren ist sie im Familienbesitz. „Oma und Opa haben sie in Südtirol machen lassen“, erzählt Magdalena Kellner. Als Leihgabe von Annemarie Kellner sen. steht sie nun im Fenster. Die Zeichnung einer Burg bildet den Hintergrund. „Wunderschön“ lautete das Urteil des Bürgermeisters über die Figuren. „Es freut mich, dass ihr wieder mitgemacht habt“, sagte er und überreichte Urkunde und Blumen.

Einen Flyer mit einer Übersicht über alle Krippen gibt es in der TI oder zum Herunterladen auf der Homepage www.lenggries.de

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.