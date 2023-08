Lob für Zustand der Pestkapelle und Burgruine: Denkmäler bekommen Anerkennung

Pestkapelle: Pfarrer Thomas Neuberger (li.) und Kirchenpfleger Franz Holzmayr nahmen die Auszeichnung von Mederer entgegen. © Wolfgang Englmaier

Der Bezirk Oberbayern vergab jüngst zwei von acht Anerkennungen an Denkmäler im Landkreis. Die Ehre wurde der Burgruine Hohenburg und der Pestkapelle Bairawies zuteil.

Lenggries/Bairawies – Zum zweiten Mal hat der Bezirk Oberbayern den bayerischen Denkmalpreis vergeben. Auch acht Anerkennungen für vorbildlich sanierte Denkmäler wurden ausgesprochen. Zwei davon stehen im Tölzer Land: die Burgruine Hohenburg in Lenggries und die Pestkapelle Bairawies in Dietramszell.

Ruine gehört zu den ältesten Profanbaus des Landkreises

„Dass die Burg Hohenburg von 1100 bis zum 18. Jahrhundert das Herrschaftszentrum des Isarwinkels darstellte, ist den wenigen erhaltenen Resten nicht unbedingt anzusehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks. Umso bemerkenswerter sei daher das Engagement des Fördervereins Burgruine Hohenburg. Die Ehrenamtlichen würden dafür Sorge tragen, dass die Burgruine nicht endgültig verfällt. „Der etwa drei Meter hohe, nach innen vier Meter tiefe Turmstumpf weist Kreuzgewölbereste auf und stammt wohl aus dem 12./13. Jahrhundert“, heißt es weiter. Damit handle es sich um die Reste des ältesten Profanbaus des Landkreises.

Burgruine Hohenburg: Bezirkstagspräsident Josef Mederer (li.) überreichte die Anerkennung an Florian Scheitler. © Wolfgang Englmaier

1707 wurde die Burg bei einem Großbrand zerstört. Der Förderverein hat sich die Sicherung und Sanierung des Bestandes zum Ziel gesetzt. „Dazu wurden der Burgberg 2004 mit einem Laserscangerät erfasst, die Mauerfragmente in einer Schnellmessung, der sogenannten Tachymetrie, aufgenommen und eine digitale dreidimensionale Rekonstruktion auf der Grundlage historischer Abbildungen in das digitale Geländemodell eingefügt“. Das denkmalpflegerische Augenmerk gelte jedoch vor allem dem Erhalt der vorhandenen Gebäudereste wie dem Turmstumpf.

Pestkapelle Bairawies erinnert an Pandemie Anfang des 17. Jahrhunderts

Eine Anerkennung ergab es auch für die Pestkapelle in Bairawies. Die kleine Kapelle erinnert an die verheerende Pest, die Anfang des 17. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas wütete und auch den kleinen Ort Bairawies und das bayerische Oberland heimsuchte. „Der Überlieferung nach sollen nur der Wirt und seine Kellnerin die Seuche überlebt haben. Zum Gedenken an die Verstorbenen entstand 1626 eine kleine Pestkapelle“, heißt es in der Mitteilung. Der heutige barocke oktogonale Zentralbau mit Zeltdach wurde 1762 neu errichtet und mit einem Deckenfresko verziert, das die Ereignisse bildlich darstellt: Mit dem Pferdewagen, auf Schubkarren oder mit Händen tragend bringen Überlebende die Toten zum Scheiterhaufen.

Fanden noch bis 1895 regelmäßige Bittgänge zu der Kapelle statt, so wird diese seit vielen Jahrzehnten kaum noch genutzt. „Umso anerkennenswerter ist deren Instandsetzung durch die Katholische Kirchenstiftung St. Katharina Thankirchen – zumal gerade die kleinen Kapellen in ländlichen Räumen landschaftsprägend sind“, schreibt der Bezirk.

Die Auswahl traf eine Jury aus Mitgliedern des Bezirkstags, Bezirksheimatpflegerin Astrid Pellengahr sowie Vertretern des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Alle ausgezeichneten Denkmäler hat der Bezirk in den vergangenen Jahren gefördert. Kriterien für die Auszeichnung sind fachliche Qualität, Nachhaltigkeit und Ökologie sowie die kulturelle Bedeutung für Oberbayern. (tk/feb)

