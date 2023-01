Auto kracht gegen Felswand: Fahrerin schwer verletzt

Von: Sabine Schörner

Eine 24-jährige Tölzerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagabend schwer verletzt. Sie krachte mit ihrem Auto gegen eine Felswand.

Polizei und Rettungsdienst mussten am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B13 ausrücken. Ein Auto war gegen eine Felswand gekracht. © Patrick Pleul/DPA

Lenggries - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist eine 24-jährige Frau aus Bad Tölz schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die junge Frau um kurz vor 21.30 Uhr mit ihrem Toyota Yaris auf der Bundesstraße 13 von Lenggries kommend in Richtung Sylvensteinsee. Für die Witterungsverhältnisse war sie offenbar zu schnell unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve passierte es: Der Toyota geriet ins Rotieren, krachte an die dortige Felswand und kam dann auf der Fahrbahn wieder zum Stehen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

