„Gott nimmt uns bedingungslos an“: Pater Anselm Grün feiert Messe in der Lenggrieser Pfarrkirche

Benediktinerpater Anselm Grün sprach über das Thema „Den Glauben heute vermitteln“. © Botzenhart

Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Pfarrkirche St. Jakob war der Benediktinerpater Anselm Grün in Lenggries zu Gast. Er sprach unter anderem über die Angst, etwas zu versäumen.

Lenggries – Papst Franziskus verschenkt seit Langem seine Bücher: Die Rede ist von Benediktinerpater Anselm Grün. Zum 300-jährigen Jubiläum der Pfarrkirche St. Jakob war er zu Gast in Lenggries. Mit vielen Gläubigen feierte er eine Messe, danach sprach er über das Thema „Den Glauben heute vermitteln“.

Kirche darf nicht belehren, sondern muss auf Sehnsüchte der Menschen hören

„Hier haben schon vor 300 Jahren Menschen gebetet, ihre Sorgen und Nöte vor Gott gebracht“, begann Grün. „Wenn wir hierherkommen, stehen wir in der Tradition dieser Gläubigen.“ Die heutige Kirche dürfe die Menschen nicht belehren, sondern müsse auf ihre Sehnsüchte hören.

Viele suchen den Rat des Benediktinerpaters

Grün spendet Trost mit seinen Worten und bringt Hilfesuchende auf neue Wege in seinen Seminaren. Eltern wie Führungskräfte suchen seinen Rat. Grün verkauft sich aber nicht. Notker Wolf, emeritierter Abtprimas der Benediktinischen Kongregation, sagte über seinen Mitbruder: „Seine Bücher haben Millionenauflagen, er könnte sehr reich sein, aber er braucht für sich keine 50 Euro Bargeld im Monat.“

„Gott nimmt uns bedingungslos an“

Die Zuhörer in St. Jakob erlebten genau diesen authentischen Ordensmann. Seine Ausstrahlung überzeugte, er missionierte nicht mit lauter Stimme. Seine Botschaft drang tief in die Psyche. „Gott nimmt uns bedingungslos an“, sagte Grün in seiner ruhigen Art. Sieben Sehnsüchte nannte er: Identität, Freiheit, Vertrauen, Gesundheit, Sinn, Zusammenhalt und die Sehnsucht nach etwas Heiligem. Die christliche Botschaft vermittle Wandlung: Der Mensch zu werden, „der ich bin“, so der Benediktiner. Der realen Welt stehe im Gottesdienst eine andere, ebenfalls existierende Realität gegenüber: Gott akzeptiere jeden so, wie er sei.

Zentrale Aussage des Vortrags: „Wer bin ich?“

Während des Vortrags kam Grün auf diese zentrale Aussage immer wieder zurück. „Wer bin ich?“ würden sich gerade nach den Lockdowns viele Jugendliche fragen, berichtete er. Nicht nur sie, auch Erwachsene hätten Angst, irgendetwas zu versäumen – Erlebnisse oder Informationen. „Frei bin ich aber nur wirklich, wenn ich einfach bin, ohne Druck und Erwartungen“, erklärte er.

Auch aus Krankheit könne Sinn entspringen

Gesundheit sei heutzutage ein wichtiges Thema. „Aber manche kreisen so sehr darum, dass es sie krank macht“, hat der Pater erlebt. „Es ist eine Illusion zu glauben, Gesundheit garantieren zu können“, sagte er. Das Kreuz bedeute, Krankheit anzunehmen. Auch aus Krankheit könne Sinn entspringen. „Hildegard von Bingen formulierte es so: aus Wunden Perlen machen“, zitierte Grün. Im Alltag könnten Rituale heilen. Grün erlebte, dass durch eine Krankensalbung der Mutter die Familie endlich fähig war, Gefühle auszudrücken. Abschließend sprach Grün mit allen ein 1600 Jahre altes Gebet, das vollkommen zeitlos Ruhe und Geborgenheit vermittelte.

Von Birgit Botzenhart

