Damit die Beschneiung im kommenden Winter einfacher geht: Bohrungen am Brauneck

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Jenseits des Wanderwegs am Garlandbecken wird gebohrt. Noch diesen Sommer sollen die Arbeiten finalisiert werden, damit die Beschneiung im kommenden Winter einfacher geht. Brauneck-Chef geht von Einsparung der Energiekosten aus © Alois Ostler

Für die Beschneiung des Braunecks auf der Wegscheider Seite wird ein Rohr durch Bergrücken verlegt. Das Projekt soll noch in diesem Sommer fertig werden.

Lenggries – Wer dieser Tage auf dem Brauneck unterwegs war, wird vielleicht die Wiederaufnahme einer bereits bekannten Baustelle bemerkt haben. Am Garlandhang, nahe dem seit 2012 angelegten Speicherteich, geht es mit den Bohrarbeiten für die Erschließung der Beschneiung auf der Wegscheider Seite des Braunecks nun weiter.

Wasser soll durch ein Rohr auf die hintere Seite des Braunecks fließen

Ziel des Bauvorhabens ist es, dass das Wasser für die künstliche Beschneiung aus dem Speicherbecken durch ein Rohr auf die hintere Seite des Braunecks fließen kann. Für diesen Zweck soll ein 400 Meter langes Rohr im Inneren des Bergrückens verlegt werden. Das berichtet Peter Lorenz, Chef der Brauneck-Bergbahn, auf Anfrage unserer Zeitung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Wasser für Beschneiung stammt aus Speicherteich am Garland

Bekanntermaßen wird für die Beschneiung der höher gelegenen Pisten des Braunecks das Wasser aus dem Speicherteich am Garland genommen. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 104 000 Kubikmetern und wird von Niederschlags- und Schmelzwasser gefüllt. Das Verbindungsrohr, das von diesem Speicherteich auf die hintere Bergseite führen soll, hat laut Lorenz einen Durchmesser von 400 Millimetern.

Projekt verzögerte sich aufgrund von Schwierigkeiten beim Bohren und wegen Corona

Bereits im Sommer 2019 waren hier Arbeiter zugange, um die Bohrung durchzuführen. „Damals gab es allerdings ein paar Widerstände und ein Bohrer ist auch mal stecken geblieben, weswegen wir 2019 damit schlicht nicht mehr fertig geworden sind“, erklärt Lorenz auf Nachfrage des Tölzer Kurier. „Ursprünglich war geplant, die Arbeiten dann im Jahr 2020 zu finalisieren, aber dann kam ja leider die Corona-Pandemie dazwischen“, schildert Lorenz weiter. Dann habe man sich dazu entschieden, das Projekt erst mal zu pausieren. „Wir hatten immerhin große Verluste und Unsicherheiten aufgrund der Pandemie und keiner wusste, wann ein Ski- und Snowboardbetrieb überhaupt wieder möglich ist“, sagt Peter Lorenz.

Brauneck-Chef geht von Einsparung der Energiekosten aus

Nun, nachdem alle Coronaauflagen bis auf Weiteres ad acta gelegt worden sind, habe man sich dazu entschlossen, den Ausbau fertigzustellen. Das Rohr, so Lorenz, werde noch diesen Sommer in den Bergrücken eingesetzt werden. „Es wird uns mit Blick in die Zukunft einiges an Energiekosten sparen, wenn das zur Beschneiung benötigte Wasser aus dem Teich so einfach auf die hintere Seite durchfließen kann“, berichtet er. Denn bisher, so erklärt der Brauneck-Chef, habe man über ein im Boden verlegtes Leitungssystem das Wasser über den Bergrücken zu den Abfahrten auf der Wegscheider Seite pumpen müssen. „Das ist natürlich wesentlich umständlicher und auch teurer“, sagt Lorenz.

Wie viel die Erschließung der Beschneiung für diese Stelle genau koste, dazu wollte sich Peter Lorenz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. „Wenn im August hoffentlich alles fertig ist, können wir das genauer beziffern“, sagt er.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.