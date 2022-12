Emotionaler Abschied vom Brauneck: Bergbahnen-Geschäftsführer Peter Lorenz geht in den Ruhestand

Von: Felicitas Bogner

Peter Lorenz führte 21 Jahre lang die Brauneck- und Wallbergbahn GmbH sowie die Alpenbahnen Spitzingsee. Nun verabschiedet sich der passionierte Skifahrer in den Ruhestand. „Ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner Frau und zum Reisen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung auf dem Brauneck. © Hias Krinner

21 Jahre lang führte Peter Lorenz die Brauneck- und Wallbergbahn GmbH sowie die Alpenbahnen Spitzingsee. Am 31. Dezember verabschiedet er sich in den Ruhestand – schweren Herzens.

Lenggries – Der Schritt fällt ihm sichtlich schwer. Peter Lorenz sitzt am Stammtisch des Panoramarestaurants auf dem Brauneck vor einer Tasse Espresso. Blickt er zurück auf die vergangenen 21 Jahre, in denen er den Posten des Geschäftsführers der Bergbahn innehatte, schießen ihm die Tränen in die Augen. Die Bergbahn war sein Baby. „Aber ich werde nächstes Jahr 70 Jahre alt, irgendwann muss Schluss sein“, meint er und zuckt mit den Schultern.

Peter Lorenz blickt zurück auf 21 „anstrengende, aber wunderschöne“ Jahre

Der Maschinenbauingenieur aus Schliersee geht nach mehr als 40 Jahren Arbeit in der Seilbahnbranche zum 1. Januar in den Ruhestand. Wobei es das Wort „Arbeit“ auch nicht ganz trifft. Die Bergbahnen, das Brauneck und das Spitzingsee-Gebiet – es war für Lorenz mehr als einfach nur ein Job. „Es waren 21 anstrengende, aber wunderschöne Jahre“, sagt er und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. „Mit Leib und Seele“ habe er den Betrieb geführt und vor allem den Ausbau der Skigebiete am Spitzingsee und am Brauneck maßgeblich vorangebracht.

Dafür habe er privat auch viel zurückgesteckt. „Ich habe weit über 40 Stunden pro Woche gearbeitet“, berichtet er. Dann fällt ihm seine bisherige Mitarbeiterin und künftige Mit-Nachfolgerin ins Wort: „Deine Gedanken waren 24 Stunden an sieben Tagen der Woche bei der Bergbahn“, sagt Antonia Asenstorfer.

Treten gemeinsam in die Fußstapfen von Peter Lorenz: Antonia Asenstorfer und Stefan Schnitzler führen ab Januar das Unternehmen mit rund 80 festangestellten Mitarbeitern und weiteren 80 Saisonkräften. © Hias Krinner

Ansprüche der Gäste stetig gewachsen

Der Bau des Milchhäusl-Express’ 2014 am Brauneck war ein wichtiger Schritt für den Ausbau und die Modernisierung des Lenggrieser Skigebiets. „Ich hatte immer meine Augen bei den großen Gebieten in Österreich und habe versucht, in unseren Verhältnissen hier so mitzuhalten, dass die Tagesausflügler weiter zufrieden sind“, erklärt Lorenz. Denn die Ansprüche der Gäste mit Blick auf die Lifte, Hütten und Pisten seien stetig gewachsen. „Da muss man mitziehen.“ Ein weiteres großes Projekt war 2019 die Einweihung des Schrödlsteinlifts. „Aber das Gewaltigste, das war in all den Jahren der Bau des Garlandspeicherteichs“, bilanziert er. „Ich habe aus allen mir teils fremden Bereichen etwas gelernt, kenne seither jedes Tier auf dem Berg“, meint Peter Lorenz lachend.

„Aber das Gewaltigste, das war in all den Jahren der Bau des Garlandspeicherteichs“, sagt Peter Lorenz. Begleitet wurde das Projekt von allerlei Protesten. Im Winter speist das Wasser aus dem Teich die Schneekanonen. © ao

Bau des Restaurants war ein Herzensprojekt

Das Herzensprojekt sei für den 69-Jährigen aber der Bau seines „Lieblingsplatzerls“ am Berg gewesen: das Panoramarestaurant. „Damals bin ich hier ganz frisch als Geschäftsführer eingestiegen. Mein Vorgänger, Fritz Schloer, hat noch die Baugenehmigung begleitet. Ich habe dann den Bau übernommen“, erinnert er sich.

Aufgaben über die Zeit immer mehr und immer komplexer geworden

Über die Zeit seien die Aufgaben immer mehr und immer komplexer geworden. „Ob Grundstückseigentümer, Politiker, Gesellschafter, Naturschützer, Behörden oder auch die Presse: Ich habe stets versucht, mit allen im Dialog auf Augenhöhe konstruktiv zu arbeiten. Teils waren es harte Verhandlungen“, erinnert er sich. „Auch alles rund um ein Bauvorhaben hat sich geändert. Früher ging das Genehmigungsverfahren viel einfacher und schneller.“

Lorenz war parallel als Vorstand im Verband deutscher Seilbahnen und Schlepplifte aktiv

Die Unterstützung der Gesellschafter – speziell der Familie Schörghuber – sei ihm immer eine Stütze gewesen. Geholfen habe es ihm überdies, parallel als Vorstand im Verband deutscher Seilbahnen und Schlepplifte aktiv gewesen zu sein. „Dadurch ist man immer am Nabel der Zeit bei allen Entscheidungen und hat eine gute Verbindung zur Politik.“ Wehgetan, so Lorenz, habe es ihm in letzter Zeit oft, dass das Unternehmen von Klimaschützern nur negativ gesehen wurde. „Daran hängt so viel, vom Tourismus bis zu den Arbeitsplätzen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Debatte von manchen etwas fairer geführt wird“, merkt er an. „Das wird auch in Zukunft ein harter Kampf bleiben.“

Aufgaben werden künftig auf Doppelspitze verteilt

Daher sei es gut, dass die künftige Geschäftsführung aus zwei Personen bestehe. Auf Lorenz folgt ab Januar eine Doppelspitze bestehend aus Antonia Asenstorfer – bisher für Kommunikation und Marketing zuständig – sowie der bisherige stellvertretende Geschäftsführer und Betriebsleiter der Bahn am Spitzingsee, Stefan Schnitzler (43) aus Lenggries. „Er wird sich um alles Technische kümmern und ich weiterhin um Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Personalthemen teilen wir uns auf“, erklärt Asenstorfer.

Lorenz wird in der Gesellschaft weiter beratend zur Seite stehen

Die beiden treten ihr neues Amt mit „einer guten Portion Respekt“ an, wie Asenstorfer sagt. Immerhin sei es eine große Verantwortung der Region gegenüber. „Wir sind uns bewusst, dass wir in große Fußstapfen treten“, sagt die 54-jährige Penzbergerin mit Blick auf ihren Vorgänger. Was Schnitzler beruhigt, ist, dass Lorenz ihnen den Betrieb in einem „top Zustand“ übergibt – kein leichtes Unterfangen. „Die schlimmste Zeit war die Coronakrise, die Unsicherheit und das Gefühl der Machtlosigkeit“, sagt Lorenz. „Mir war es ein Anliegen, die Bergbahnen noch durch diese Zeit zu bringen“, meint er und ergänzt: „Ich weiß, dass ich den Betrieb in gute Hände weitergebe.“ Künftig wird er in der Gesellschaft weiter beratend zur Seite stehen. „Aber sie müssen nun lernen, alleine zu schwimmen.“

