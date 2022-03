Ferien und gutes Wetter bescheren Hauptamtlichen viel Arbeit

Von: Stefanie Wegele

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag unterhalb der Bergstation wurde der Rettungshubschrauber – hinter der Kuppe zu sehen – zu Hilfe gerufen. © Karl Bock

Wegen der Faschingsferien und des traumhaften Wetters hatte die Skiwacht am Brauneck zahlreiche Einsätze.

Lenggries – 48 Einsätze hat die Skiwacht am Brauneck von Montag in der Früh bis Freitagnachmittag gezählt. „Das sind freilich nicht immer dramatische Unfälle, bei denen jemand schwer verletzt ist, auch Hilfeleistungen zählen dazu“, berichtet Rolf Frasch, der seit mehr als 30 Jahren bei der Skiwacht arbeitet.

Verdacht auf Wirbelsäulenfraktur bei einem Snowboarder

Zu einem schwereren Unfall mussten die Hauptamtlichen am Donnerstag um die Mittagszeit ausrücken. Ein Snowboardfahrer war gestürzt und klagte über Rückenschmerzen. Da der Verdacht einer Wirbelsäulenfraktur im Raum stand, forderte die Skiwacht einen Rettungshubschrauber an. „Das ist die schonendste Transportmöglichkeit und so kann ein Verunglückter sofort in eine Spezialklinik gebracht werden“, erklärt Frasch.

Skiwacht „gut unterwegs“ wegen Ferien und traumhafter Wintersportbedingungen

Man merke, so das Mitglied der Skiwacht weiter, dass Faschingsferien und zudem traumhafte Wintersportbedingungen seien. Man merke, dass die Menschen einfach raus wollen und etwas unternehmen. „Wir sind schon gut unterwegs, teilweise von früh am Morgen bis am Abend und fahren von Einsatz zu Einsatz, ohne auch nur kurz eine Hütte zu sehen“, sagt Frasch. Zum Teil sammeln sie auch gerade am Nachmittag entkräftete, weinende Kinder ein, die sich nicht mehr trauen, weiterzufahren. „Manchmal schätzen die Eltern die Situation falsch ein und gerade am Nachmittag werden die Bedingungen auf der Piste oft recht anspruchsvoll“, sagt das Skiwacht-Mitglied. In Situationen wie diesen sorgt die Skiwacht dafür, dass alle wieder sicher und unverletzt ins Tal kommen.

Gutes Zusammenspiel am Brauneck

Wichtig ist der Skiwacht auch, das gute Zusammenspiel am Brauneck herauszustellen. Frasch betont: „Das ist wirklich super. Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit mit den Angestellten der Bergbahn bedanken.“

