„Wia’s früher war“ und „Unsa Hoamat“: Claus Eder bringt zwei neue Bildbände heraus

Von: Patrick Staar

Ausgesuchte Bildraritäten sind in den neuen Bildbänden des Lenggriesers Claus Eder zu bewundern. „Bei uns gibt’s einfach brutal viele schöne Plätze“ © Pr

Zwei neue Bildbände mit ausgesuchten Raritäten hat der Lenggrieser Claus Eder rausgebracht. Bilder über Sport und Freizeit finden sich in ihnen ebenso, wie Bilder aus Eders Fotografen-Laufbahn.

Lenggries – Alte Fotos durchstöbern und die allerbesten herausfiltern: Dies ist die große Leidenschaft des Lenggriesers Claus Eder. Und so hat er nun erneut ein Buch mit über 200 ausgesuchten Bildraritäten herausgebracht: In „Wia’s früher war“ dreht sich alles um Sport und Freizeit. Ebenso neu auf dem Markt ist der Bildband „Unsa Hoamat“, in dem er die besten Bilder seiner Fotografen-Laufbahn zusammengestellt hat.

Statt Ausstellungen: Fotograf stellt Bücher mit historischen Fotos zusammen

Wie so viele Menschen haben die Corona-Jahre auch den Lenggrieser arg ausgebremst. Er war es gewohnt, pro Jahr sechs Foto-Ausstellungen zu organisieren, doch die mussten zuletzt allesamt ausfallen. Irgendwie sollte es aber weitergehen, und so beschloss Eder, Bücher mit historischen Fotos zusammenzustellen.

Alte Fotos zeigen: Parkchaos am Walchensee gab es früher auch schon

Und davon hat er eine ganze Menge – unter anderem überließ ihm der ehemalige Tölzer-Kurier-Fotograf Wilhelm Kümmerle 14 große Aktenordner mit Negativen aus den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren. „Es war viel Arbeit, sie zu sichten“, sagt Eder. „Aber da sind einmalig schöne Fotos dabei.“ Und auch einige recht aussagekräftige. So hat Kümmerle bildlich dokumentiert, dass das Parkchaos am Walchensee kein Phänomen der Neuzeit ist. Schon in den 1980er-Jahren, zu Zeiten des großen Surfbooms, standen die Autos Stoßstange an Stoßstange am Südufer.

Naturschutz damals nicht so brisant wie heute

Ebenso dokumentiert hat Kümmerle den – vorsichtig formuliert – recht entspannten Umgang mit der Natur zu dieser Zeit. So fuhren Campingbusse und Autos querfeldein durch die Isarauen, Lagerfeuer wurden angezündet und dann Campingtische mitten im heutigen Landschaftsschutzgebiet aufgestellt.

Schnablerrennen und Tennisboom

In dem Bildband enthalten sind auch die preisgekrönten Fotos vom Gaißacher Schnablerrennen. Geschossen hat sie der ehemalige Tölzer-Kurier-Fotograf Ludwig Kusidlo. Als „total interessant“ empfand Eder auch die Fotos vom Kesselbergrennen aus den 1930er-Jahren. „Da muss man sich 100 Fotos ansehen, um eines zu finden, bei dem der Bildaufbau genial ist“, sagt Eder. Dokumentiert ist auch eine historische Zapfsäule in Wallgau, der Beginn des Tennisbooms in Lenggries und das erste Spiel auf dem Eisplatz in der Jachenau. Ebenso gibt es eine Menge Aufnahmen vom alten Lenggrieser Fußballplatz auf dem Gelände des heutigen Arabellahotels.

Eisblöcke für Brauereien

Die Familie Gams stellte Eder Fotos aus dem Winter 1930/31 zur Verfügung. Zu sehen ist, wie am Gamshof am Ellbach Eisblöcke geschnitten und auf Pferdeschlitten verladen werden. Abnehmer waren die Tölzer Brauereien, Wirtschaften, Konditoreien und Metzger für ihre Eiskeller.

„Mir gefällt das“, sagt Eder. „Ich gehe total auf, wenn ich so was sehe und daraus Bücher machen kann. Das ist einfach nur schön.“

Während Corona sichtete Eder sein Bildarchiv

Durch die lange Corona-Pause bekam Eder die Gelegenheit, endlich auch mal sein eigenes Bildarchiv zu sichten – und das hat er nun im Bildband „Unsa Hoamat“ verewigt. „Ich bin ja gelernter Fotograf“, sagt Eder. „Die Leute haben mich gefragt, warum ich dann nicht mal einen eigenen Bildband herausbringe.“ Und so entstand eine Sammlung von Bildern aus dem Isarwinkel.

„Bei uns gibt’s einfach brutal viele schöne Plätze“

Dokumentiert hat Eder beispielsweise, wie am Kleinen Ahornboden der Winter Einzug hält und bunte Blätter auf Schnee liegen. „Ich habe da eine Sondergenehmigung gekriegt und bin drei Wochen lang fast jeden Tag mit dem Jeep raufgefahren. Da sind schöne Sachen dabei.“ Die Fotos sind vielfältig. Makro- und Mikroaufnahmen, einige Fotos sind mit Handy aufgenommen, andere im 9x12-Mittelformat oder mit einer Kleinbild-Kamera. Eder schwärmt: „Bei uns gibt’s einfach brutal viele schöne Plätze.“

Eder, der zuvor eine Werbeagentur und einen Verlag besaß, ist glücklich, dass er seiner „Berufung“ nachgehen kann und mit dem Lenggrieser „Buidleck“ auch seinen Lebensunterhalt verdient: „Das war schon immer mein Traum.“

Die Bücher:

„Wia’s früher war – Sport und Freizeit“, herausgegeben von Claus Eder, 104 Seiten, Preis: 27 Euro, und „Unsa Hoamat“, herausgegeben von Claus Eder, 104 Seiten, Preis: 30 Euro. Erhältlich sind die Bücher im Buchhandel, in ausgesuchten Geschäften, in der Geschäftsstelle des Tölzer Kurier und auf www.buidleck.de.

