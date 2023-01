Tourengehen leicht gemacht: Start-up aus dem Landkreis entwickelt innovative Bindung

Von: Felicitas Bogner

Sportfreunde und Geschäftspartner: (v. li.) Dominik Riediger, Johannes Sellmaier und Lukas Ernst tüfteln seit vielen Monaten an einer automatischen Tourenskibindung. Bald kommt das erste Modell auf den Markt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tourengeher werden sich beim Aufstieg schon bald um einiges leichter tun. Das verspricht jedenfalls die innovative Bindung eines Start-up-Unternehmens aus dem Landkreis.

Lenggries/Egling – Aus dem Hobby den Beruf zu machen, davon träumen sicherlich viele. Umgesetzt haben diesen Traum Dominik Riediger (29) aus Lenggries, Lukas Ernst (29) aus Reichersbeuern und Johannes Sellmaier (29) aus Egling. Gemeinsam gründeten die drei Freunde im Sommer 2021 das Start-up-Unternehmen „Qwicklane“. Ihre Geschäftsidee: die Entwicklung einer innovativen Tourenskibindung, „die erste automatische der Welt“, wie Dominik Riediger nicht ohne Stolz gegenüber unserer Zeitung sagt.

Start-up aus dem Landkreis entwickelt innovative Tourenskibindung

Geboren wurde die Geschäftsidee vor vier Jahren im Skiurlaub. Lukas Ernst war gemeinsam mit seiner Freundin zum Tourengehen in den Dolomiten. Der Sport ist seine große Leidenschaft: „Seit ich zwölf Jahre alt bin, mache ich das mit meinen Eltern. Früher bin ich zwar lieber Alpinski gefahren, aber irgendwann habe ich immer mehr Interesse für das Tourengehen entwickelt. Man hat Zeit für sich beim Hochgehen und ein Erfolgserlebnis, wenn man am Gipfel ist. Außerdem muss man nicht immer am Lift anstehen“, sagt er und lacht.

Anpassen der Bindung soll einfacher und komfortabler werden

Auf der besagten Tour in den Dolomiten habe seine Freundin beim Aufstieg Probleme mit ihrer Bindung gehabt. „Wir mussten oft anhalten, und ich habe ihr geholfen, die Bindung zu verstellen.“ Denn: Beim Aufstieg muss man die Bindung je nach Steigung anpassen. „Der technische Gedanke, das einfacher und komfortabler zu gestalten, hat mich nicht mehr losgelassen“, berichtet Ernst.

Dies alles erzählte er Johannes Sellmaier, mit dem er in dieser Zeit in einer WG zusammenwohnte. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit aus Bad Tölz und sind gemeinsam zum Studieren nach Regensburg gezogen. „Ich habe technische Informatik studiert und Lukas Maschinenbau“, sagt Johannes Sellmaier. „Johannes hat das Problem sofort verstanden. Das ist ja, wie wenn man beim Radfahren für jeden Gangwechsel anhalten müsste“, verdeutlicht Ernst die Plackerei. Es musste also eine Lösung her – und zwar eine automatisch verstellbare Bindung.

Ein Novum: Die Tourenskibindung hat eine elektrische Höhenanpassung der Steighilfen und ist innerhalb einer Sekunde per Knopfdruck verstellbar. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schon der Prototyp war ein voller Erfolg

Die beiden Studenten warfen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten also zusammen und tüftelten an ihrer Idee. Ernst war für die technischen Aspekte rund um die Produktentwicklung zuständig, Sellmaier für die elektronische Hard- und Software. Mit Hilfe eines 3-D-Druckers konnten sie den ersten Prototyp herstellen und die Bindung im Start-up-Center ihrer Universität präsentieren – mit vollem Erfolg. „Uns wurde gesagt, dass wir uns damit auf ein Gründerstipendium bewerben können. Aber wir brauchten noch einen Betriebswirtschaftler an Bord, um die Voraussetzungen dafür zu erfüllen“, schildert Ernst. „Da ist uns sofort Dominik eingefallen. Wir waren schon gemeinsam im Skiclub Lenggries, und er hat in Regensburg Internationales Management studiert.“

Dank zwei Stipendien konnten sie sich voll auf das Start-up konzentrieren

Lange brauchten die beiden nicht, um ihren Freund zu überzeugen. „Wir haben ein Bundesstipendium bekommen und eins vom Freistaat, somit konnten wir uns in Vollzeit auf unser Start-up konzentrieren“, erklärt Riediger. Während Sellmaier direkt aus dem Studium in das Unternehmen durchstartete, mussten Ernst und Riediger ihre Jobs kündigen. „Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, meint Ernst.

Vieles wird in der Werkstatt in Deining hergestellt

Seither widmen sich die drei 29-Jährigen voll und ganz ihrer Geschäftsidee. „Wir stellen alle Teile selbst her, die wir hier produzieren können“, sagt Sellmaier. Dazu haben sie eine kleine Werkstatt in Deining. Ihr Hauptquartier, wie sie ihr Büro nennen, ist das ehemalige Kinderzimmer von Johannes Sellmaier oberhalb der Werkstatt. „Die Teile, die wir nicht selber herstellen können, kommen von Zulieferern“, berichtet Riediger. Es sei ihnen wichtig, dass ihre Partner aus der Nähe kommen. „Wir legen immensen Wert auf Regionalität. Der Großteil der Einzelteile kommt aus Bayern.“

Erster Test war am Weltcuphang am Brauneck

Trotz Aufgabenteilung gibt es einen Part, den das Trio nur zusammen ausführt: das Testen der Prototypen. „Den ersten Test haben wir vor einem Jahr am Weltcuphang am Brauneck gemacht“, berichten sie – und die Begeisterung steht ihnen ins Gesicht geschrieben. „Seither sind wir fortlaufend am Ausbessern und Verbessern.“

Bindung kann man per Fernbedienung nach oben oder unten schalten

Nun ist es bald soweit. Die automatische Bindung funktioniert. Per Knopfdruck. „Man hat an einem Gummiband eine kleine Fernbedienung, die kann man beispielsweise an den Stöcken, Handschuhen oder am Rucksack befestigen, und mit der Fernbedienung die Bindung – je nach Steigung – nach oben oder nach unten schalten“, erklärt Ernst. „Somit ist das ständige Stehenbleiben und Rumfummeln mit den Skistöcken oder Händen an der Bindung endlich vorbei.“

Ab dem Spätsommer wird es die Bindung zu kaufen geben

Ab dem Spätsommer dieses Jahres wird es die Bindung online zu kaufen geben. „Wir wollen erst mal mit 100 Stück auf den Markt gehen und nah an den Kunden und ihren Erfahrungen bleiben“, meint Riediger. Als nächsten Schritt wäre es natürlich toll, die Produktion ausbauen zu können. Für dies alles, da sind sich die drei Freunde einig, hätten sie ihre persönlichen Bedürfnisse in den vergangenen Jahren gerne zurückgestellt. „Qwicklane“, sagen sie, „ist unser großer Traum.“

