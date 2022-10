Andrang am Großen Ahornboden – War das Parken neben der Straße rechtens?

Von: Elena Royer

Die leuchtenden Farben der Ahornbäume in der Eng sorgen Jahr für Jahr für einen Besucheransturm. © Christa Bartl

Viele Besucher, und damit auch viele Autos, zog es am Wochenende in die Eng. Eine Leserin sah Autos, die mitten auf der Wiese parkten - und das im Naturpark. Ist das rechtens?

Hinterriß – In den schillerndsten Rot- und Gelbtönen leuchten die Ahornbäume vor den schroffen Felswänden: Das Naturschauspiel am Großen Ahornboden zog in den vergangenen Tagen wieder tausende Ausflügler in die Eng. Kein Wunder, ist der Herbst doch die Hauptsaison für den Großen Ahornboden.

Andrang am Großen Ahornboden: Parkende Autos auf den Wiesen

Besonders viele Besucher waren es am Wochenende. Eine Kurier-Leserin beobachtete sogar, dass Autos mitten auf der Wiese am Großen Ahornboden parkten. Auch neben den Fahrbahnen sei die Straße komplett zugeparkt gewesen. „An der Mautstraße hat man anscheinend nur an den Umsatz gedacht – und das in einem Naturpark“, wundert sie sich.

Viele Autos parkten am vergangenen Wochenende in der Eng, teils auch auf den Wiesen. © privat

Wiese extra abgesperrt zum Parken

Der Tölzer Kurier hat bei Florian Reindl, dem Wirt des Gasthofs zur Post in Hinterriß und Kassier der Weggemeinschaft Eng, nachgefragt. „Letztes Wochenende war eines der stärksten“, bestätigt Reindl. Trotzdem wurde am Großen Ahornboden nicht wild in der Gegend geparkt. „Ein Teil der Wiese ist extra abgesperrt zum Parken“, erklärt Reindl. Auch seien Einweiser vor Ort gewesen, die darauf geachtet hätten, dass alles rechtmäßig zugeht und die Fahrzeuge an ausgewiesenen Stellen parken. Die Autos an der Straße standen Reindl zufolge links und rechts des Wirtschaftswegs, was kein Problem darstellt. „Die Natur nimmt dadurch keinen Schaden“, versichert der Wirt und erklärt: „Letztes Wochenende war eine Ausnahmesituation, so etwas wird es heuer nicht noch einmal geben.“

Wie viele Autos vergangenes Wochenende die Mautstelle passierten, dazu kann Reindl keine Angaben machen. Auch nicht dazu, wie viele Parkplätze es in der Eng gibt. „Wir haben keine markierten Böden“, erklärt der Wirt.

Beschränkung für Autos schwer umsetzbar

Eine Beschränkung, wie viele Autos über die Mautstraße in die Eng fahren dürfen, gibt es übrigens nicht. „Das ist schwer umsetzbar, denn wo kündigt man eine solche Beschränkung an?“, fragt sich Reindl. „Man kann nicht schon in München anschreiben, dass die Zufahrt in die Eng gesperrt ist.“ Außerdem: „Wenn man die Mautstraße sperren würde, würde das einen Verkehrskollaps nach sich ziehen“, ist sich Reindl sicher. „Dann gäbe es beispielsweise auch kein Durchkommen für Rettungswägen mehr.“

Saison heuer vergleichbar mit Vorjahren

Insgesamt sei die diesjährige Saison am Großen Ahornboden vergleichbar mit den Vorjahren gewesen, berichtet der Wirt auf Nachfrage. Mitte Mai habe die Saison begonnen und noch bis Ende diesen Monats wird die Hauptsaison andauern. „Tendenziell geht die Zahl der Fahrzeuge leicht zurück“, beobachtet Reindl. Er vermutet: „Eventuell liegt das an den hohen Dieselpreisen.“ Der „Bergsteigerbus“ dagegen hat das Saison-Ende schon eingeläutet. Er fuhr am vergangenen Sonntag zum letzten Mal von Lenggries aus in die Eng.

Ab November wird es dann ganz still am Großen Ahornboden, denn ab da gilt die Wintersperre. Das bedeutet, dass über die Mautstraße, die einzige Zufahrtsstraße in die Eng, kein motorisiertes Fahrzeug mehr rollen darf. Dann sind auch alle Almen verlassen und viele Betriebe geschlossen. In die Eng kommt man dann nur noch mit Langlaufskiern oder mit dem Fahrrad.

