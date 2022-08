Kein „Fest am Berg“ in diesem Jahr: Absage wegen unsicherer Lage

Tausende von Besuchern lockte das „Fest am Berg“ in den vergangenen Jahren – vor der Pandemie. ARCHI © dh

Das „Fest am Berg“ auf dem Brauneck ist für viele eigentlich ein feststehender Termin im Kalender. Doch nach Corona-Pausen findet es auch in diesem Sommer nicht statt. Das sind die Gründe.

Lenggries – Gewohnheitsmäßig stand am ersten Sonntag im August viele Jahre das „Fest am Berg“ auf dem Brauneck im Veranstaltungskalender. Die Alm- und Hüttengaudi mit zahlreichen Attraktionen und Schmankerln aus jeder Küche der zahlreichen Berggaststätten lockte stets tausende von Besuchern auf Bergeshöhe. Dann kam Corona, eine Zwangspause musste eingelegt werden. Doch trotz Lockerung und Aufhebung der Einschränkungen gibt es auch in diesem Sommer keine Neuauflage.

Auch dieses Jahr kein „Fest am Berg“

Das hat freilich nichts mit der Pandemie zu tun. Vielmehr hätte schon im Winter mit der Planung und Werbung begonnen werden müssen. Doch zu dieser Zeit war bei einigen Hütten noch nicht geklärt, wer als Pächter oder Betreiber in den kommenden Monaten die Bewirtung übernehmen wird. „Da ist es nicht möglich, ein Angebot zu erstellen, Flyer zu entwerfen oder Zeitungsartikel zu veröffentlichen.

Absage schon vor längerer Zeit beschlossen

Außerdem hat Corona immer noch für Unsicherheit gesorgt“, erklärt Antonia Asenstorfer von der Bergbahn. Mittlerweile wäre eine Durchführung machbar, doch über die Absage wurde schon vor längerer Zeit entschieden. Gerüchte, das „Fest am Berg“ würde es überhaupt nicht mehr geben sind jedoch falsch. Mittlerweile sind die meisten Almen und Berggaststätten geöffnet und die Wirtsleute freuen sich über jeden Gast auch ohne „Fest am Berg“.

