Ärger über Blackout-Diskussion bei Versammlung der Lenggrieser Feuerwehr

Von: Patrick Staar

Großes Interesse an der Jahresversammlung der Feuerwehr: Im Alpenfestsaal blieb kaum ein Platz frei. © PATRICK STAAR

Das Thema „Blackout“ dominierte die Versammlung der Lenggrieser Feuerwehr. Freuen kann sich die Wehr über viele Neuzugänge und einen Überschuss in der Kasse.

Lenggries – Die Lenggrieser Feuerwehr hätte eigentlich allen Grund zur Freude: Die 150-Jahr-Feier brachte einen unerwartet hohen Überschuss, die Zahl der Neuzugänge ist mit 28 in zwei Jahren extrem hoch. Was so manchem Mitglied die Stimmung verhagelte, war das Thema „Blackout“, das sich in der Jahresversammlung durch alle Reden zog. So kritisierte ein Mitglied: „Seit 1990 war der Strom nie länger als zwei Stunden weg. Das ist doch Panikmache der grünen Kriegstreiber.“

Thema „Blackout“ dominierte Versammlung der Lenggrieser Feuerwehr

Kommandant Hans Willibald berichtete, dass die Feuerwehr ein Notstrom-Aggregat beschaffen muss, um für einen Stromausfall gerüstet zu sein. Im Fall der Fälle werde ein Sanka im Feuerwehrhaus untergebracht, damit die Bevölkerung eine zentrale Anlaufstelle hat.

Man müsse sich unterhalten, wie Gemeinden bei einem Stromausfall vorbeugen können

Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl sagte, das Thema Blackout sei in aller Munde. Das Stromnetz werde immer instabiler. Es sei klar, dass es irgendwann zusammenbrechen wird, wenn auch wohl eher nicht in diesem Winter: „Wenn es nur einzelne Landkreise oder Städte betrifft, ist alles gut gegangen.“ Einen bundesweiten Stromausfall könne man nicht kompensieren, trotzdem müsse man sich unterhalten, wie Gemeinden „ein kleines bisserl vorbeugen können“.

Bürgermeister sieht Gemeinde im Bereich der Infrastruktur gut auf Blackout vorbereitet

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher befand, die Gemeinde sei im Bereich der Infrastruktur gut auf einen Blackout vorbereitet, „auch wenn ich hoffe, dass wir ihn nicht miterleben“. So gebe es in Leger seit Jahrzehnten ein Notstromaggregat, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. In Fall sei ein Einspeisepunkt geschaffen worden. Klar sei aber auch, dass Lenggries nicht 25 Aggregate anschaffen kann, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

„Ich möchte hier einen griabigen Tag haben, und jetzt höre ich dreimal hintereinander was zum Blackout“, kritisierte ein Zuhörer und sprach von „Panikmache“. Vorstand Sepp Willibald sagte, er teile die Gedanken, sage aber besser nichts dazu.

Feuerwehr hatte einiges zu tun im vergangenen Jahr

Auch ganz ohne Blackout habe es im vergangenen Jahr einiges zu tun gegeben, berichtete Kommandant Hans Willibald. So brachten es die Lenggrieser auf 20 Brand-Einsätze, 20 technische Hilfeleistungen und 5087 Einsatzstunden. Die Beteiligung an den Übungen sei durchweg „sehr gut“ gewesen. Auf 28 Neuzugänge innerhalb von zwei Jahren könne man stolz sein. Hans Willibald prophezeit: „Den Ausbildern wird nicht langweilig werden.“ Die Feuerwehr bringe es nun auf 125 männliche und drei weibliche Mitglieder.

Digitale Piepser da, nichts Neues zur Schlauchpflegeanlage

Willibald erläuterte weiter, dass die digitalen Piepser eingetroffen seien und nach einer Einweisung verteilt werden sollen. Keine Neuigkeiten gibt es zur Schlauch-Pflegeanlage, die angeschafft werden soll. Er sei mit dem Bürgermeister, Kämmerer und Feuerwehr-Referenten nach Hohenschäftlarn gefahren, um solch eine Anlage zu besichtigen: „Sie hat uns wirklich gut gefallen.“ Die Anlage werde zwischen 75 000 und 80 000 Euro kosten, berichtete Stefan Klaffenbacher. Der staatliche Zuschuss sei schon bewilligt, die Gemeinde könne mit gut 20 000 Euro Fördergeldern rechnen. Ob sich die Ausgabe im Haushalt unterbringen lässt, müsse sich erst noch rausstellen: „Es gibt einige Punkte, die wir nicht kalkulieren können – wie zum Beispiel den Strompreis.“

150-Jahr-Feier sorgte für volle Kasse

Kassier Anton Gerg berichtete, dass die 150-Jahr-Feier einen Überschuss von 4316 Euro eingebracht hat: „Das ist besser rausgegangen als gedacht, wir haben mit weniger gerechnet.“ Die Festwirte Peter und Michael Gascha seien der Feuerwehr bei der Abrechnung „wahnsinnig entgegengekommen“, die Zusammenarbeit sei „super unkompliziert“ gewesen: Gerg: „So können wir das jederzeit wieder machen.“

