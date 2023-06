„Alle waren total begeistert“: 3000 Menschen beim Lenggrieser Flößerfest

Großveranstaltung

Ein rundum gelungener Tag war das Flößerfest am Samstag in Lenggries. Rund 3000 Menschen besuchten das Fest. Tourismus-Chefin Maria Bader zeigte sich im Nachgang sehr zufrieden.

Lenggries – Ein Jahr der Vorbereitung und Organisation steckte im historischen Flößerfest, das am Samstag in Lenggries über die Bühne ging. Der Lohn der Mühe: Ein rundum gelungener Tag. „Es war super, alle sind total zufrieden“, sagte Tourismus-Chefin Maria Bader am Montag. „Es war einfach richtig schön – und alle waren begeistert.“ Das gilt nicht nur für die Besucher, sondern auch die Aussteller, die an ihren Ständen alte Handwerkskunst zeigten oder Spezialitäten aus der Region anboten. „Auch die Aussteller waren sehr zufrieden. Viele haben gesagt, dass die Besucher wirklich sehr interessiert an ihrem Handwerk waren“, berichtet die Tourist-Info-Leiterin. Den Besuchern habe es auch gefallen, „dass wir hochwertige Stände hatten – und eben keinen Ramsch.“ Bei der Zusammenstellung habe sich bemüht, viele Anbieter aus der Region, vor allem auch aus Lenggries zu finden, so die TI-Chefin.

+ Schlugen die geschmiedeten Floßschnallen ins Holz: Stefan Willibald (li.) und Moritz Kubin. © Krinner

Flößerfest in Lenggries zog Einheimische wie Urlaubsgäste gleichermaßen an

Etwa 3000 Menschen – schätzt Bader – haben das Flößerfest besucht. Mit so vielen habe man im Vorfeld eigentlich gar nicht gerechnet, sagt sie. „Die Mischung war schön. Es waren Einheimische genauso wie Urlaubsgäste oder andere Besucher.“ Von jung bis alt – alles sei dabei gewesen. Und gerade beim Zusammensitzen bei Musik im Kurgarten habe man gemerkt, „dass sich alle total freuen, dass in Lenggries was los ist“, sagt Bader.

Standl und Vorträge lockten die Besucher

Gut besucht waren aber nicht nur die Standl, sondern auch die Rahmenangebote. „Ich war bei einem Vortrag von ,Rettet die Isar‘ in der Post – und da waren fast alle Stühle belegt“, berichtet Bader. Auch alle Museumsführungen fanden statt. Die eine oder andere sei sogar etwas länger als geplant ausgefallen, weil „die Leute gar nicht mehr aufgehört haben, Fragen zu stellen“, brachte Bader bei Archivarin Manuela Strunz in Erfahrung.

+ Volle Bänke: Den ganzen Tag über war beim Flößerfest jede Menge los. Auch die Vorträge und Museumsführungen waren gut besucht. © Krinner

Nächstes Flößerfest findet in fünf Jahren statt

Fünf Jahre müssen sich die Lenggrieser nun allerdings gedulden, bis das nächste Flößerfest stattfindet. Einmal, weil die Organisation eben doch recht aufwendig ist. Zum anderen aber auch, weil das Flößerfest eben etwas Besonderes sein und das auch bleiben soll.

