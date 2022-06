„Isarwinkler Messe“ von Barbara Lindner als illustriertes Notenbuch erschienen

Bei Volksmusikfreunden in bester Erinnerung: Barbara Lindner hat die „Isarwinkler Messe“ komponiert.

Messe besteht aus sechs Liedern

Von Alois Ostler schließen

„Vom Herrgott gschenkt und aufgschrieben“ - so beschreibt Barbara Lindner die „Isarwinkler Messe“, die sie komponiert hat. Sie ist nun als Notenbuch erhältlich.

Lenggries/Gaißach – Darauf haben die Volksmusikfreunde lange gewartet. Die „Isarwinkler Messe“ von Barbara Lindner ist jetzt als Notenbuch erschienen und ab sofort erhältlich. Der „Bairisch Alpenländische Volksmusikverein“ unter der Federführung von Roman Messerer und Manfred Wörle hat das Werk veröffentlicht.

„Isarwinkler Messe“: Lieder sollen dazu beitragen, Anwesenheit Jesu zu spüren

Barbara Lindner hatte diese Messe im Verlauf von sechs Jahren ganz im Sinne der „Deutschen Bauernmesse“ komponiert – mit der folgenden Intention: „Meine Lieder sollen dazu beitragen, unsere Andacht während der Messe zu verstärken und die Anwesenheit Jesu bei der heiligen Wandlung und Kommunion zu spüren und daran zu glauben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Messe erstmals beim Requiem für Barbara Lindner aufgeführt

Die „Isarwinkler Messe“ wurde erstmals in großer Besetzung mit den Ertl- und Sagschneider-Schwestern beim Requiem für Barbara Lindner in der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob aufgeführt – musikalisch begleitet von der Verwandtschaft der Verstorbenen. Lindner war im Oktober vergangenen Jahres im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben.

Barbara Lindner sang schon als junges Mädchen

Barbara Lindner sang von jungen Jahren an. „Sie hatte ein unglaublich gutes Gehör und eine 100-prozentige Stimmsicherheit“, sagt ihre Schwester Josefa Bauer. „Auch mich hat sie immer wieder zum Singen angehalten.“ Die beiden Schwestern bildeten zusammen mit Inge Bergmayr aus Gaißach die „Lenggrieser Sängerinnen“. Der Dreigesang trat fast 20 Jahre lang bei unzähligen Veranstaltungen auf.

Lindners Vermächtnis ist nun für jedermann zugänglich

Josefa Bauer freut sich, dass das Vermächtnis ihrer Schwester nun für jedermann zugänglich ist. „Die Lieder entstanden zum Teil zum besseren Verständnis für Kinder und Verwandte bei Hochzeitsmessen sowie einsamen Wanderungen und Spaziergängen in den Isarwinkler Bergen“, schrieb Lindner in ihren Aufzeichnungen zur Entstehung des Werks.

Verbreitung der Volksmusik und des Glaubens ein großes Anliegen Lindners

Ausgangspunkt war demnach immer der Text, die Melodie wurde dazu komponiert und sollte einfach zu singen sein. „Dieses Zitat zeigt, dass ihr zeitlebens die Verbreitung der Volksmusik und des Glaubens ein großes Anliegen waren“, schreibt der Rosenheimer Stadtpfarrer Andreas Maria Zach im Vorwort des Notenbüchls. Der Seelsorger kennt Lindner aus seiner Lenggrieser Kaplanszeit (1985 bis 1988), in der er mit ihr und weiteren Volksmusikgruppen viele klangvolle Messen gefeiert hat. Bei der Volksmusik habe sie alle Generationen im Auge gehabt. Weil sich viele Lieder für Kinder aber nicht eigneten, habe sie selbst zu komponieren begonnen. So sei die „Isarwinkler Messe“ entstanden.

Veröffentlichung noch zu Lebzeiten zugesagt

Eine besondere Freude und auch Ehre war für sie, dass der „Bairisch Alpenländische Volksmusikverein“ ihr noch zu Lebzeiten eine Veröffentlichung zusagte. Die „Isarwinkler Messe“ besteht aus sechs Liedern: Kyrie, Gloria, Gabenbereitung, Sanctus, Agnus Dei und Kommunion. Das Notenheft ist illustriert mit Andachtsbildern und Stichen zu den jeweiligen Teilen des Gottesdienstes sowie mit Bildern, die an Barbara Lindner erinnern. Sie selbst hat ihre Messe mit diesem Vierzeiler so beschrieben: „Vom Herrgott gschenkt, beim Beten ´dicht, beim Dichtn gsunga, beim Singa aufgschriebn.“

Die Isarwinkler Messe

von Barbara Lindner ist erhältlich bei Josefa Bauer, Griesweg 13, Gaißach-Obergries, Telefon 08042/3043 und bei Elisabeth Ertl in der Lenggrieser Tracht- und Lodenstubn, Karwendlstraße 5, Lenggries, Telefon 08042/973454. Das Notenheft kostet 19.80 Euro.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.