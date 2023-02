Neues Kapitel in der Lenggrieser Bücherei: Katharina Kottmair geht nach 20 Jahren in den Ruhestand

Teilen

Blumen zum Abschied gab es für Katharina Kottmair (Mi.). Das Foto zeigt sie mit ihrer Nachfolgerin Gabriele Faehrmann und Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. © rbe

Katharina Kottmair geht nach 20 Jahren als Leiterin der Lenggrieser Gemeindebücherei in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin steht schon fest.

Lenggries – Seit 2003 hat Katharina Kottmair die Lenggrieser Gemeindebücherei geleitet. Nach 20 Jahren wurde sie nun in einer kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde ihre Nachfolgerin Gabriele Faehrmann vorgestellt, die zum 1. Februar die Leitung übernommen hat.

Kottmair leistete „entscheidenden Beitrag zum großartigen Aufschwung“ der Gemeindebücherei

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher würdigte Kottmairs 20-jähriges Wirken. Sie habe „einen entscheidenden Beitrag geleistet zum großartigen Aufschwung, den die Gemeindebücherei in dieser Zeit genommen hat“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Anfänge der Lenggrieser Gemeindebücherei waren bescheiden

Kottmair selbst betonte, dass sie ihre Aufgabe stets „mit viel Herzblut“ wahrgenommen habe. Die Anfänge waren bescheiden: Bei ihrem Start stand der Bücherei lediglich ein Raum im Kindergarten zur Verfügung. Seit dem Umzug 2010 verteilen sich die zur Verfügung stehenden großzügigen Räumlichkeiten im Gebäude neben dem Lenggrieser Bahnhof über drei Stockwerke.

Ausleihzahlen steigen nach Corona wieder

Bei einem Bestand von rund 19 000 Büchern werden jährlich rund 60 000 Exemplare ausgeliehen. Und die Tendenz sei nach der coronabedingten Delle weiterhin steigend, so Kottmair. Betreut wird die Gemeindebücherei von sechs Teilzeitkräften und vier ehrenamtlich tätigen Kräften. Geöffnet ist Dienstag von 9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Freitag von 13 bis 17 Uhr.

Kottmair hat schon Pläne für den Ruhestand

Nach ihrem Renteneintritt wird Katharina Kottmair nach eigenem Bekunden nicht langweilig werden. Sie hat vier Kinder und elf Enkel, und immer wieder zieht es sie auf ihre Almhütte in den Bergen oberhalb der Jachenau.

Gabriele Faehrmann wird ihre Nachfolgerin

Ihre Nachfolgerin Gabriele Faehrmann ist schon seit 2010 in der Gemeindebücherei tätig – ebenfalls weiterhin in Teilzeit mit 20 Wochenstunden. Die 57-Jährige ist studierte Juristin und mit ihrem Mann vor bald 30 Jahren aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen nach Lenggries gezogen. Nach der Elternzeit hat sie in der Bücherei ein neues Betätigungsfeld gefunden. Von Rainer Bannier

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.