Lenggries stellt Straßenlaternen auf LED um – auch ohne Förderung

In seiner jüngsten Sitzung hat der Lenggrieser Gemeinderat die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED beschlossen. Dafür gibt es eigentlich eine Förderung, doch die nimmt die Gemeinde nicht in Anspruch.

Lenggries – Das Brauneckdorf rüstet um. Die Straßenlaternen in Lenggries sollen auf LED-Technik umgestellt werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Laut Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch gibt es 900 Leuchten im Ortsgebiet. 877 davon werden von den Bayernwerken betreut.

Lenggries stellt auf LED um: Diese Möglichkeiten gibt es

Alexander Usselmann vom Kommunalmanagement der Bayernwerke erklärte, welche Möglichkeiten der Modernisierung es gibt. So können neue Leuchtmittel eingesetzt oder der gesamte elektronische Einsatz ausgetauscht werden. Die dritte Variante ist es, den gesamten Leuchtenkopf zu erneuern.

Stromverbrauch könnte um die Hälfte reduziert werden

317 der in Lenggries vorhandenen Lampen können modernisiert werden – für 114 000 Euro – , 539 wurden bereits auf LED-Technik umgerüstet oder neu errichtet. Der aktuelle Stromverbrauch von knapp 121 000 Kilowattstunden im Jahr könnte um etwa die Hälfte reduziert werden. Unter anderem auch deswegen, weil die LED-Leuchten so eingestellt werden können, dass sie ihre Leistung in der Zeit von 22 bis 5 Uhr reduzieren.

Wechsel auf LED möglichst schnell gewünscht, aber Förderung frühestens Mitte 2023 möglich

Günter Haubner (FW) plädierte dafür, angesichts der steigenden Energiepreise unbedingt schnell zu wechseln. Wie lange es denn dauern würde, bis der Wechsel vollzogen ist, wollte er wissen. Drei bis sechs Monate, sagte Usselmann. Er bestärkte Haubners Aussage: „Seit Anfang des Jahres gab es eine Preissteigerung bei Lampen von 20 bis 35 Prozent.“

Nur die Fördermöglichkeiten sind kompliziert. Wie Riesch berichtete, wären Fördermittel in Höhe von 70 bis 90 Prozent möglich. „Aber die Regierung bearbeitet jetzt erst die Bescheide von Ende 2021. Also wäre mit einer Förderung frühestens Mitte 2023 zu rechnen.“ Um mit dem Ausbau zu beginnen, müsste der Förderbescheid abgewartet werden.

Bürgermeister will nicht auf Förderung warten

„Die Fördermöglichkeiten sind langwierig“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Ich tendiere dazu, eher umzustellen, ohne auf eine Förderung zu warten. Gerade in der jetzigen Energiekrise, wo davon auszugehen ist, dass die Strompreise stark steigen.“ Die Straßenbeleuchtung sei derzeit der viertgrößte Stromverbraucher in der Gemeinde.

Mittel, die eigentlich für Mittagsbetreuung gedacht waren, sollen für Laternen verwendet werden

Franz Schöttl (CSU) wollte wissen, woher die Mittel kommen, da die Umstellung bislang nicht im Haushalt bedacht worden sei. „Da wir jetzt keine neue Mittagsbetreuung bauen, haben wir Mittel zur Verfügung“, erklärte Klaffenbacher. Sollte die Erneuerung auf LED-Technik nicht so schnell vonstatten gehen, würde man dafür im Haushalt 2023 einen Platz schaffen, sagte Kämmerer Michael Wenig.

Usselmann sagte, dass eine Umrüstung im Frühjahr wahrscheinlich sei. „Auf eine Förderung zu warten ist nicht sinnvoll. Wir empfehlen, sie außen vor zu lassen.“ Das sahen die Lenggrieser Räte ebenso. Nun müssen die Arbeiten noch ausgeschrieben werden. Dies soll möglichst in der nächsten Sitzung beschlossen werden.

