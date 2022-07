Dellendetektive bei der Arbeit: Zu Besuch im Hagelschaden-Zentrum Lenggries

Nach Unwetter vom 27. Juni

Von Elena Royer schließen

Nach dem Unwetter mit Hagel vom 27. Juni klagen viele über Dellen im Auto. Im Hagelschaden-Zentrum in Lenggries werden alle Einschläge genau unter die Lupe genommen.

Lenggries – Am 27. Juni wütete ein schweres Unwetter über der Region. Es hagelte zwar nur wenige Minuten, die teils golfball-großen Eisklumpen hinterließen aber immensen Schaden – vor allem auf Autos. Weil viele Autobesitzer betroffen sind, wurde nun in Lenggries ein Service-Stützpunkt errichtet. Dort führen verschiedene Kfz-Versicherungen zwei Wochen lang Sammel-Begutachtungen durch.

Im Hagelschaden-Zentrum: Kfz-Sachverständiger Markus Plebst notiert jede einzelne Delle

Ein grauer VW Beetle fährt in eine Box in dem weißen Zelt am Isarring in Lenggries ein. Hagelschäden sind mit einem flüchtigen Blick keine zu erkennen. Markus Plebst steht schon bereit und begrüßt die Besitzerin des Wagens. Plebst ist Kfz-Sachverständiger bei der Württembergischen Versicherung. Routiniert umrundet er das Fahrzeug. „Zuerst verschaffe ich mir einen Gesamtüberblick“, sagt er. Dabei hilft ihm ein sogenannter Dellenreflektor, eine runde Scheibe mit Streifenmuster.

„Durch die Reflexion des Musters auf dem Lack wird jede Delle sichtbar“, erklärt Plebst, während er den Reflektor schräg an die Motorhaube des Beetles hält. Zusätzlich sind die Wände der einzelnen Boxen im Zelt ebenfalls gestreift. Und tatsächlich: Auf der Motorhaube, den Kotflügeln und sogar den Leisten unterhalb der Fenster sind jetzt die kleinen Dellen sichtbar. „Um möglichst jede Delle zu erkennen, sollte das Auto sauber sein“, sagt der Experte. „Vor allem Staub ist schlecht.“ Plebst entgeht keine Delle. Jede notiert er auf seinem Klemmbrett. Eine Dreiviertelstunde ist pro Wagen angesetzt, danach steht schon der nächste bereit.

Ein Computerprogramm ermittelt die Schadenshöhe

Mit Hilfe von Magneten in verschiedenen Größen kann er die Durchmesser der Einschläge besser bestimmen. Anschließend tippt er alle Daten in ein Computerprogramm ein, das die Schadenshöhe ermittelt. Dafür werden die Größe und Anzahl der Dellen sowie der Wert des Autos in Verhältnis gesetzt. „Der Kunde kann sich entscheiden, ob die Versicherung die Reparaturkosten übernehmen soll, oder ob er sich die Schadenssumme ausbezahlen lassen will.“ Erstattet wird die Nettoschadenssumme minus die vereinbarten Selbstbeteiligung. „Hagelschäden sind durch die Teilkasko-Versicherung abgedeckt“, erklärt Plebst.

So verschwinden die Dellen wieder

Entscheidet sich der Kunde für die Reparatur, wenden Werkstätten hauptsächlich die sanfte Reparaturmethode an. „Die Dellen werden entweder rausgedrückt“, erklärt der Kfz-Sachverständige, „oder es wird ein Kunststoffpilz an schwer zugänglichen Stellen aufgeklebt und die Delle herausgezogen.“ Der Lack wird dabei nicht beschädigt. Oft erschweren derzeit aber Lieferengpässe die Reparatur der Hagelschäden. „Leisten, wie bei diesem Beetle, sind oft schwer zu bekommen“, sagt Plebst, „aber auch Schiebedächer sind davon betroffen.“

Schäden an den Autos können bis zu 10 000 Euro teuer sein

Wie hoch die Schäden durchschnittlich sind, die in den 14 Tagen, in denen die Sachverständigen in Lenggries vor Ort sind, in Augenschein genommen werden, kann Plebst nicht sagen. „Das reicht von 1000 bis 5000 Euro“, sagt er. „Je nachdem, wo das Auto zum Zeitpunkt des Unwetters stand. Bei hochwertigeren Autos können es auch bis zu 10 000 Euro sein.“

