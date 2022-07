Immobilien-Rochade mit Nebenwirkungen: Erweiterung der Mittagsbetreuung - Volkshochschule muss umziehen

Von: Andreas Steppan

Der Containerbau wird nicht erweitert, stattdessen werden für die Erweiterung der Mittagsbetreuung künftig Räume der Mittelschule genutzt. © ARP/Archiv

Die Mittagsbetreuung in Lenggries wird erweitert und nutzt künftig die Räume der Mittelschule. Deshalb muss die Volkshochschule umziehen. Für die Leiterin der Volkshochschule kam die Nachricht „ziemlich spontan und überraschend“.

Lenggries – Eine kurzfristige Immobilien-Rochade steht in Lenggries an: Die Volkshochschule muss ihr angestammtes Quartier in der Mittelschule verlassen und zieht ins Pfarrheim sowie in ein gegenüber liegendes Nebengebäude um. Ihren Platz in der Mittelschule nimmt die Gemeinde für die Mittagsbetreuung in Anspruch.

Containerbau der Mittagsbetreuung sollte eigentlich erweitert werden

Dass die Mittagsbetreuung aus allen Nähten platzt, ist ein Problem, das die Gemeinde seit Längerem auf dem Schirm hat und für das eigentlich eine andere Lösung vorgesehen war: Der Containerbau, in dem dieses vom BRK betriebene Angebot untergebracht ist, sollte erweitert werden (wir berichteten). Im Haushalt waren dafür 240 000 Euro eingestellt. Die Ausschreibung aber brachte Ernüchterung, wie Bürgermeister Stefan Klaffenbacher berichtet: „Das Angebot, das wir bekommen haben, lag bei knapp 400 000 Euro.“

Weil zu teuer: Gemeinde verzichtete auf Container-Erweiterung

Angesichts dieser „Kostenexplosion“ habe die Gemeinde auf die Container-Erweiterung verzichtet und die Ausschreibung aufgehoben – zumal die zusätzlichen Container-Räume laut Klaffenbacher nur eine „Übergangslösung“ gewesen wären, bis der 2026 in Kraft tretende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ohnehin eine Neuordnung des Betreuungsangebots nötig mache.

Keller der Mittelschule hat sich als passend erwiesen

„Wir haben dann versucht, eine andere Lösung zu finden“, erklärt der Bürgermeister. Der Keller der Mittelschule habe sich insofern angeboten, als es sich um ein Gebäude in Gemeindeeigentum handele, dort aufgrund der räumlichen Nähe das Problem des Schülertransports wegfalle und auch die Raumgröße passe, so Klaffenbacher.

Leiterin der Volkshochschule: „Haben nicht damit gerechnet“

Für Volkshochschulleiterin Susanne Rau kam die Nachricht, dass ihre Einrichtung aus der Mittelschule ausziehen muss, „ziemlich spontan und überraschend“, wie sie sagt. „Wir haben nicht damit gerechnet.“ Die Vhs hat bis dato in der Mittelschule ein kleines Büro und hielt laut Rau auch 90 Prozent ihrer Kurse in der Schule ab.

Neue Adresse: Auf dieser Fotomontage hängt das Schild der Lenggrieser Volkshochschule schon am Eingang zur Geiersteinstraße 9. © VHS Lenggries

Anfang Juli habe die Vhs erfahren, dass sie bis Ende August ihr langjähriges Quartier verlassen müsse, so Rau. Für zusätzlichen Zeitdruck habe gesorgt, dass in dieser Zeit das jetzt veröffentlichte Programmheft fürs Herbstsemester erstellt wurde. Dafür musste verbindlich geklärt sein, ob alle Kurse stattfinden können, und wenn ja, wo.

Volkshochschule kann Räume der Kirche nutzen

Einig wurde man sich letztlich mit der Kirche: Die Vhs kann nun für ihre Bewegungskurse einen großen Raum im Erdgeschoß des Pfarrheims an der Geiersteinstraße nutzen. Das Büro zieht in ein gegenüberliegendes Haus, das ebenfalls der Kirche gehört. Dort wird sich zudem auch ein kleinerer Raum für Sprachkurse befinden. Dieser zusätzliche Raum wird laut Rau ab dem Frühjahrssemester 2023 auch ermöglichen, mehr Kurse anzubieten. Fürs Herbstsemester bittet sie die Kursteilnehmer, auf den jeweils neuen Kursort zu achten. Ein entscheidender Unterschied für die Vhs: „Für die Nutzung der Mittelschule haben wir nichts bezahlt“, sagt Susanne Rau. Im Pfarrheim dagegen werde jetzt Miete fällig. Noch keine endgültige Auskunft habe die Vhs, ob und inwieweit die Gemeinde der Bildungseinrichtung dabei helfen könnte. Die Mietkosten auf die Kursgebühren umzulegen, hielte Rau für schwierig.

„Die Gemeinde unterstützt die Vhs bereits mit einem Zuschuss für die Erwachsenenbildung“, sagt dazu Bürgermeister Klaffenbacher auf Rückfrage unserer Zeitung. Eine Höhe dieses Zuschusses sie „vorgesehen“ – wobei hier der Gemeinderat das letzte Wort habe. In jedem Fall sei es wichtig, dass das sehr gute und gut angenommene Kursangebot der Vhs erhalten bleibe, so Klaffenbacher.

Darum zog nicht statt der Vhs die Mittagsbetreuung ins Pfarrheim

Und warum konnte nicht statt der Vhs die Mittagsbetreuung ins Pfarrheim ziehen? Diese Überlegung habe es durchaus gegeben, bestätigt Klaffenbacher. Allerdings passe aus Sicht der Kirchenverwaltung die Erwachsenenbildung besser in die Nutzung eines Pfarrheims. Zudem sei für die Gemeinde die Nutzung eigener Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung vorzuziehen.

Zahl der Betreuungsplätze steigt durch neue Räumlichkeiten von 20 auf 90

In der Mittelschule werden laut dem Bürgermeister das jetzige Vhs-Büro mit rund 15 Quadratmetern sowie ein Raum mit etwa 100 Quadratmetern für die Mittagsbetreuung zur Verfügung stehen. Letzterer sei durch eine Trennwand teilbar. Das Platzangebot entspreche etwa dem, was auch eine Erweiterung des Containers erbracht hätte. Die Zahl der Betreuungsplätze steige damit um 20 auf dann 90 Plätze. „Der Bedarf wäre allerdings noch größer“, räumt Klaffenbacher ein. In den Sommerferien seien jetzt noch einige kleinere Umbauten nötig, etwa der Einbau einer Küchenzeile und die Anpassung der entsprechenden Anschlüsse.

