Kindergarten St. Josef feiert Geburtstag: Das Gebäude gibt es seit 50 Jahren

Von: Elena Royer

Der Kindergarten St. Josef beherbergt heute sechs Kindergarten- und zwei Krippengruppen. © Gemeinde

50 Jahre gibt es das Gebäude nun schon, in dem der Kindergarten St. Josef untergebracht ist. Christa Ebert arbeitete damals schon dort und erinnert sich gerne an die Zeit zurück.

Lenggries – Ein Jubiläum steht in der Lenggrieser Kindertageseinrichtung St. Josef an. An diesem Samstag, 2. Juli, feiert das Gebäude, in dem die Einrichtung untergebracht ist, 50. Geburtstag. Noch gut an die Anfänge erinnert sich Christa Ebert. Die ehemalige Kinderpflegerin hat fast 45 Jahre in dem Kindergarten gearbeitet.

Eine ehemalige Kinderpflegerin erinnert sich

„Als ich 1965 in Lenggries zu arbeiten begonnen habe, war das noch ein ganz alter Kindergarten“, erzählt Ebert. „Sogar das Klo war damals draußen. Das ist heutzutage gar nicht mehr vorstellbar.“ Wo heute der Garten ist, stand damals das Kloster der Armen Schulschwestern, die die Kinder betreuten. „Im Parterre gab es zwei Gruppen“, so Ebert. „Eine dritte wurde im alten Mädchenschulhaus untergebracht.“

Christa Ebert, ehemalige Kinderpflegerin. © Archiv

Kloster und Schule wurden beim Umbau abgerissen

1971 begann dann der Bau des neuen Kindergartengebäudes. Ebert kann sich noch gut an die Bauzeit erinnern: „Das Kloster und die Schule wurden weggerissen, auf der freigewordenen Fläche ist jetzt der Garten.“ Weil es während der Bauzeit keinen Spielplatz für die Kinder gab, seien sie damals auf die Wiese eines Bauern in der Nähe ausgewichen, erzählt die ehemalige Kinderpflegerin. „Das war ein ganz schöner Aufwand, wenn jemand aus der Gruppe aufs Klo musste. Da musste dann immer die komplette Gruppe schnell zurück zum Kindergarten laufen, weil es nur eine Betreuerin gab.“

Die letzte Nikolausfeier im alten Kindergarten, bevor der Umzug erfolgte. © privat

Schon 1972 war die Nachfrage nach Betreuungsplätzen hoch

1972 war das neue Kindergartengebäude bezugsfertig und wurde von Erzbischof Julius Kardinal Döpfner eingeweiht. Dort verteilten sich 168 Kinder auf vier Gruppen. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder sei laut Ebert damals schon sehr hoch gewesen. „Einmal kam eine Mutter auf mich zu und wollte ihr Kind auch bei uns betreuen lassen“, erinnert sich die heute 71-Jährige. „Gerne hätte ich ihr geholfen, aber leider war kein Stuhl für das Kind mehr übrig. Am nächsten Tag hat die Mutter dann ihr Kind zusammen mit einem Stuhl vorbeigebracht, dann konnte es bleiben“, sagt Ebert. „Früher waren die Eltern im Vergleich zu heute unkomplizierter. Sie waren einfach dankbar.“

1971 begann der Bau des neuen Kindergartens an der Kirchstraße, im Jahr darauf war er bezugsfertig. © privat

Auch früher gab es schon Ausflüge

Mit großer Freude erinnert sich die ehemalige Kinderpflegerin auch an die Feste und Aktionstage, die regelmäßig stattfanden. „Ganz früher haben wir auch schon kleinere Ausflüge gemacht“, erzählt sie. „Wir waren oft im Dorf unterwegs und haben Bauernhöfe besucht.“ Mit der Zeit kamen Skikurse, Museumsbesuche in München, Ausflüge aufs Brauneck oder auf die Denkalm dazu.

Übernachtungen im Kindergarten waren und sind die Höhepunkte

Ein besonderer Höhepunkt war und ist es für die Mädchen und Buben noch immer, wenn sie im Kindergarten übernachten dürfen. „Am Abend gab es bei uns immer eine Brotzeit, und wir sind gemeinsam in die Eisdiele. Geschlafen haben wir alle auf einem Matratzenlager im Turnsaal“, erzählt Ebert. „Da durften auch schon die Kleineren mitmachen. Ihnen haben wir, wenn das Licht aus war, heimlich die Windel angezogen und den Duzl rein, damit es die anderen nicht sehen“, erinnert sich die 71-Jährige.

Die Kinder gestalten das Jubiläum selbst mit

Heute verteilen sich 163 Kinder auf sechs normale Gruppen und zwei Krippen-Gruppen. Alle haben das Jubiläum gemeinsam vorbereitet. „Die Kinder wirken in verschiedenen Projektgruppen mit“, erklärt Andrea Leeb. Sie ist seit 14 Jahren im Kindergarten tätig und leitet die Einrichtung seit vergangenen September. „Eine Gruppe gestaltet zum Beispiel den Gottesdienst. Danach gibt es bei schönem Wetter draußen ein Mittagessen. Anschließend gestaltet eine andere Gruppe eine Aufführung.“ Am Nachmittag soll es im Garten neben Kaffee und Kuchen auch verschiedene Spielstationen geben, die auch von einer Projektgruppe vorbereitet wurden. „Bei schlechten Wetter könnten wir in die Turnhalle ausweichen“, sagt Leeb, „Aber wir hoffen natürlich auf gutes Wetter.“

