Bäuerinnen blicken beim Landfrauentag in Lenggries auf 75-jähriges Bestehen zurück

Von: Elena Royer

Die stellvertretende Kreisbäuerin Christine Oswald freute sich, dass die Bäuerinnen so zahlreich in den Alpenfestaal zum Landfrauentag gekommen waren. © arp

Beim Landfrauentag im Alpenfestsaal in Lenggries blickte die stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch auf das 75-jährige Bestehen der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband zurück.

Lenggries – Bäuerinnen aus dem ganzen Landkreis trafen sich am Donnerstag im Alpenfestsaal in Lenggries zum Landfrauentag. Es war eine besondere Versammlung, denn heuer feiert die Landfrauen-Vereinigung im Bayerischen Bauernverband ihr 75-jähriges Bestehen. Da ließen es sich auch zahlreiche Vertreter aus Politik sowie von Fachverbänden nicht nehmen, nach Lenggries zu kommen. In Vertretung für Kreisbäuerin Ursula Fiechtner führte ihre Stellvertreterin Christine Oswald durch den Nachmittag.

Bürgermeister Klaffenbacher sagt der Landwirtschaft Unterstützung in Sachen Wolf zu

Der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher ging in seinem Grußwort auf ein sehr aktuelles Thema im Landkreis ein, nämlich das „schöne kuschelige Tier mit dem buschigen Schwanz“, und betonte, dass der damit gemeinte Wolf für ihn höchstens als „Bettvorleger“ dienen könne. „Es gibt leider immer wieder Vorfälle“, so Klaffenbacher. „Deshalb müssen wir die höhere Politik für ein besseres Wolfs-Management sensibilisieren. Wir stehen hinter der Landwirtschaft und unterstützen sie auf ganzer Breite“, unterstrich er.

Landfrauen als „treibende Kräfte“ bei der Vermarktung regionaler Produkte

Außerdem hob der Bürgermeister die gelungene Vermarktung regionaler Produkte durch die Landfrauen hervor. „Es ist wichtig, die Bevölkerung für regionale Produkte zu interessieren. Ihr seid die treibenden Kräfte dahinter“, lobte er. „Macht’s weiter so!“ Eine kleine Auswahl dieser regionalen Produkte gab es auch im Eingangsbereich zu kaufen. Dort waren Stände mit selbst gemachten Stirnbändern, Strickwaren oder Likören aufgebaut.

Geballte Frauenpower: (v. li.) Anni Gerg aus der Kreisvorstandschaft, Nicole Fischer (Geschäftsführerin), Evi Walser (Ortsbäuerin Loisachtal), Kabarettistin Alexandra Stieglmeier, Jana Burlein (aus der Kreisvorstandschaft), Irmgard Posch (stellvertretende Bezirksbäuerin), Ehrenkreisbäuerin Anni Rieger, stellvertretende Kreisbäuerin Christine Oswald, Rosmarie Förderreuther und Barbara Bruckmeir (beide aus der Kreisvorstandschaft), Hauswirtschaftsmeisterin Theresia Kirmair sowie die Dorfhelferinnen Susanna Abeltshauser und Helena Grasl. © arp

Stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch zeigte Meilensteine der Landfrauen auf

Passend zum Jubiläum ging die stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch in ihrer Festrede „75 Jahre Landfrauen – 75 Jahre Ehrenamt“ auf die Meilensteine ein, auf die die Landfrauen zurückblicken können. „Seit 1948 gestalten sie das Leben im Dorf in sämtlichen Regionen mit“, sagte Posch. Ein wichtiger Schritt war 1968 die Gründung des Bäuerlichen Hilfsdienstes, der Familien in Not unterstützt. Seit 2000 gibt es unter den Landfrauen auch Ernährungsfachfrauen. Ein Thema, das Posch sehr am Herzen liegt. „Weil die Bevölkerung sich immer mehr vom Selber-Kochen entfernt und nur schnell zwischen Tür und Angel isst, wollen wir den Leuten zeigen, wie gut selber gemachtes Essen mit regionalen und saisonalen Zutaten ist.“

Ebenso wichtig ist ihr das 2002 entstandene Projekt „Landfrauen machen Schule“, bei dem es um erlebnisorientiertes Lernen auf dem Bauernhof geht. „Kinder sollen sehen, wo ihre Lebensmittel herkommen“, betonte Posch.

Psychische Erkrankungen gibt es auch in der Landwirtschaft

Die aktuelle Gesundheitsoffensive, die es seit 2003 gibt, nimmt unter dem Motto „Grübelst du noch oder schläfst du schon“ die seelische Gesundheit in den Blick. „Psychische Erkrankungen machen auch vor der Landwirtschaft nicht Halt“, sagte Posch und ging neben einigen weiteren Meilensteinen auch noch auf die 2021 entstandenen Projektwochen „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ ein, bei denen Schülern die Landwirtschaft näher gebracht wird.

Landwirtschaft erhält Ernährungs- und Versorgungssicherheit

„Momentan ist viel in Bewegung“, sagte die stellvertretende Bezirksbäuerin. „Wir sind die Gestalter der Kulturlandschaft und tragen zur Ernährungs- und Versorgungssicherheit bei.“ Das sei besonders während Corona vielen erst bewusst geworden. „Wir leisten enorm viel für die Gesellschaft und werden gebraucht“, unterstrich Posch. „Wir können stolz sein auf das, was unsere Vorgängerinnen geleistet haben, und auf das, was wir leisten“, schloss sie ihre Rede.

Dorfhelferinnen und Hauswirtschaftsmeisterin geehrt

Im Anschluss wurden zwei neue Dorfhelferinnen im Landkreis geehrt. Helena Grasl aus Münsing ist seit September im nördlichen Landkreis eingesetzt, und Susanna Abeltshauser aus Unterbuchen bei Bad Heilbrunn hat ihre Einsätze im südlichen Landkreis. Ebenso gab es Applaus für Theresia Kirmair, Hauswirtschaftsmeisterin aus Dietramszell, die sich für ihre Berufswahl ihre Mutter als Vorbild nahm. „Danke, dass es immer noch junge Frauen gibt, die diesen Weg einschlagen“, lobte Christine Oswald. Der Auftritt von Kabarettistin Alexandra Stieglmeier schloss den Nachmittag ab.

