Klaus Hanus aus Lenggries kandidiert auf Grünen-Liste für den Landtag

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Wünscht sich mehr Handwerker unter den politischen Entscheidungsträgern: Klaus Hanus (Grüne). © Magnus Mayer

Klaus Hanus kandidiert auf der Grünen-Liste für den Landtag. Der Lenggrieser landete auf Platz 38. Der Plan des Zimmerermeisters: Für sich selbst und das Handwerk werben.

Lenggries – Jetzt hat es doch geklappt mit der Kandidatur für den Landtag: Der Lenggrieser Klaus Hanus musste sich zwar bei der Wahl des Direktkandidaten dem Beuerberger Jakob Koch geschlagen geben (wir berichteten). Vor wenigen Tagen aber wurde er nun von den oberbayerischen Grünen als Listenbewerber aufgestellt. Und das kam für den Lenggrieser durchaus überraschend. Aus Interesse und weil er Koch habe unterstützen wollen, sei er zur Aufstellungsversammlung nach Ingolstadt gefahren, sagt der 48-Jährige auf Anfrage. Außerdem habe sein Grüner Ortsverband ihn darum gebeten. „Sie haben sich offenbar sehr bemüht, einen Weg zu finden, wie es für mich doch noch weitergehen könnte“, sagt Hanus.

Hanus wünscht sich mehr Handwerker unter den politischen Entscheidungsträgern

„Vor Ort sind dann eine ganze Reihe Leute zu mir gekommen und haben gesagt: Ah, Du bist doch der Grüne Zimmerermeister. Das hat mich schon überrascht“, sagt Hanus. Der 48-Jährige betreibt unter diesem Namenszusatz seit einiger Zeit eine Seite auf Facebook. Meistens sonntags veröffentlicht er dort seine Gedanken zu Klimaschutz und Energiewende, erklärt aber auch, warum es wichtig wäre, mehr Handwerker zu politischen Entscheidungsträgern zu machen und warum eine Energiewende ohne Handwerker nicht möglich ist. „Denn wer soll all das montieren, was für die Energiewende notwendig ist?“, fragt Hanus.

Partei habe erkannt, dass es ohne Handwerker nicht geht

Nun seien aber die Grünen nicht unbedingt die Handwerkerpartei. „Die Akzeptanz der Grünen auf dem Bau ist gleich Null“, sagt der Lenggrieser. Die Partei habe aber erkannt, dass es ohne Handwerker nicht geht. Auch so erklärt sich Hanus, warum sein Name plötzlich auf der Vorschlagsliste für die Plätze hinter den Direktkandidaten auftauchte. „Das Präsidium schlägt die vor – und es wird en bloc abgestimmt“, erläutert er das Procedere. Und so landete Hanus bei der Nominierung auf Platz 38 (von 61).

Hanus hat „Bock auf den Wahlkampf aus der zweiten Reihe“

„Ich bin wirklich happy und euphorisiert“, sagt der Lenggrieser. Er habe „Bock auf den Wahlkampf aus der zweiten Reihe“, freue sich, Jakob Koch – er landete auf Platz 18 – zu unterstützen und auch für sich selbst und das Handwerk werben zu dürfen. Das werde sicher auch Andreas Birzele tun. Der Schreinermeister ist Direktkandidat im Stimmkreis 118 (Fürstenfeldbruck-Ost) und steht auf Listenplatz 14. So bekomme das Handwerk ein Gesicht, sagt Hanus. Ihm sei schon klar, dass mit seinem Listenplatz ein Einzug ins Maximilianeum am 8. Oktober nicht sehr wahrscheinlich ist. „Aber unmöglich ist es auch nicht“, sagt er und lacht.

