Lenggrieser Markus Ertl ist neuer Sprecher des Arbeitskreises für Menschen mit Behinderung

Von: Melina Staar

Teilen

Der Arbeitskreis für Menschen mit Behinderung hat einen neuen Sprecher. (Symbolfoto) © SymbolFoto: Patrick Seeger/dpa

Markus Ertl aus Lenggries ist neuer Sprecher des Arbeitskreises für Menschen mit Behinderung. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, warum er größten Respekt vor der neuen Aufgabe hat.

Lenggries/Bad Tölz-Wolfratshausen – Welche Themen sind wichtig für Menschen mit Behinderung? Wo muss der Landkreis noch besser werden? Damit wird sich Markus Ertl in Zukunft beschäftigen. Der Lenggrieser ist neuer Sprecher des Arbeitskreises (AK) Menschen mit Behinderung. Er übernimmt das Amt von Elfriede Wilfling.

Gibt Themen im Landkreis, die großer Anstrengung bedürfen

Er habe größten Respekt vor der neuen Aufgabe, wird Ertl in einer Pressemitteilung zitiert. Warum, erläutert er im Gespräch. „Es gibt bei uns im Landkreis einige Themen, die großer Anstrengung bedürfen.“ So gebe es die Lebenshilfe, die sehr gute Arbeit leiste, aber auch als große Institution gesehen werde, „die sich schon kümmert“. Allerdings seien „Behinderungen mehr als die Lebenshilfe“. Ihm sei es wichtig, mit der Lebenshilfe gut zusammenzuarbeiten. „Es müssen alle Interessen mit berücksichtigt werden.“

Markus Ertl aus Lenggries © privat

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Unterstützung „um die Ecke“ fehlt vielerorts

Ein weiterer Punkt sei, dass es viele Unterstützungsstrukturen in München gebe, „aber nicht bei uns um die Ecke“. Behinderte Kinder und Jugendliche würden etwa morgens in Schulen in der Landeshauptstadt oder darüber hinaus gefahren. „Ein Ziel wäre es, alles dezentraler zu machen und den inklusiven Ansatz zu fördern.“ Müsse ein blindes Kind denn wirklich nach Unterschleißheim in die Blindenschule oder könne es nicht vielleicht hier vor Ort unterstützt werden?

Ertl hofft auf gute Gespräche mit der Politik

Markus Ertl hofft auf gute Gespräche mit der Politik. „Wir sind schon seit Jahren im Austausch“, sagt der 49-Jährige. Der Kreistag habe sich offen gezeigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber es müsse weiter intensiv gesprochen werden, um die Handlungsfelder aufzuzeigen. Die Inklusionsstrategie sei 2018 angeschoben worden, jetzt müsse auch etwas umgesetzt werden. Die Inklusionsbeauftragten im Landkreis würden zahlreiche Gespräche mit Menschen mit den verschiedensten Einschränkungsarten führen, „um ein Bild der einzelnen Bedarfspunkte zu bekommen“, so Ertl. Dazu gehöre die Mobilität. „Eigentlich müsste seit 1. Januar 2022 der Öffentliche Nahverkehr barrierefrei sein. Aber davon sind wir noch weit weg.“

Im Arbeitskreis könnten Interessen gebündelt werden

Der Zusammenschluss im Arbeitskreis sei ein guter Weg, um die Interessen zu bündeln und nach vorne zu bringen. Ertl würde sich einen regelmäßigen Termin des AK mit mit der Politik wünschen, „einmal im Jahr“. Im Arbeitskreis sind Vertreter aller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die sich im Landkreis verbinden wollen, vereinigt, aber auch Behindertenbeauftragte der einzelnen Städte und Gemeinden sowie Einzelpersonen. Letzteren gehört auch Ertl an. „Mir ist es wichtig, keiner Institution anzugehören, weil es meine Intention ist, den Menschen im Fokus zu haben.“

Seine wichtigste Aufgabe im neuen Ehrenamt sei neben den regelmäßigen Treffen im Landratsamt auch der Austausch vor Ort. Beispielsweise habe er sich aktuell in Münsing über die Schule mit Inklusionslabel informiert. „Wir haben geschaut, wie groß die Barrierefreiheit ist“, so Ertl. Hier habe es gute Gespräche mit dem Bürgermeister gegeben. Auch in anderen Belangen gebe er gerne Tipps.

Wichtiger Leitsatz „Nichts über uns ohne uns“

Es sei positiv, dass er und sein Stellvertreter Ralph Seiffert, der auch Behindertenbeauftragter im Landkreis ist und dessen Stellvertreter wiederum Ertl ist, beide selbst betroffen seien. „Wichtig ist die Partizipation, der Leitsatz ,nichts über uns ohne uns‘“. Dieser Ansatz komme gut an.

Er sei sehr motiviert, das neue Amt anzunehmen, sagt Markus Ertl. „Ich habe Ziele, die man deutlich umsetzen kann. Aber es ist gut, ein starkes Team im Hintergrund zu haben.“ In diesem ist auch Vorgängerin Elfriede Wilfling weiterhin vertreten. „Es ist für mich ein Ansporn, neue Anläufe zu nehmen und mit neuem Elan die Themen anzupacken.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.