„Der Rudi war für alle da“: Trauer um Rudi Baumann aus Lenggries

Rudi Baumann (†). © privat

Eine große Trauergemeinde nahm am vergangenen Montag Abschied von Rudi Baumann. Der 71-Jährige hatte vor kurzem den Kampf gegen eine Krebserkrankung verloren.

Lenggries – „Er war immer gut aufgelegt, ein positiver, lebenslustiger Mensch, der in jedem Schlechten auch etwas Gutes gesehen hat“, sagt Angelika Baumann über ihren Mann Rudi, dessen Sarg am Montag unter überaus großer Anteilnahme von Angehörigen, Freunden, Kollegen und Bekannten aus dem In- und Ausland auf dem Lenggrieser Waldfriedhof in einem Blumenmeer beigesetzt wurde. Eine Woche zuvor war der Vater zweier Töchter im Alter von 71 Jahren nach eineinhalbjährigem Kampf gegen eine Krebserkrankung zuhause gestorben.

Beruflich machte sich der gebürtige Tölzer einen Namen als Steuerberater und Rechtsbeistand vor allem im Nachbarlandkreis Miesbach. Seinen Freundeskreis fand er aber an seinem Wohnort Lenggries, wo er den Skiclub viele Jahre nicht nur als Kassier, sondern auch als Stadionsprecher unterstützte und Skirennen am Weltcuphang von der Kabine aus kommentierte. Daneben engagierte er sich beim Tennisclub, bei den Schützen und beim Trachtenverein Hirschbachtaler.

Baumann war als Chef mehrerer Steuerberatungsgesellschaften stets geschätzt

Zusammen mit seinem Bruder Ludwig im Tölzer Badeteil aufgewachsen, erlernte er den Beruf des Steuerberaters, den er zunächst im fernen Mettmann ausübte, ehe er die Kanzlei seines Chefs in Dürnbach übernehmen konnte und sich mit seiner Frau Angelika in Lenggries niederließ. Jahrzehntelang war er stets geschätzter Chef von mehreren Steuerberatungsgesellschaften im Oberland, die er vor einigen Jahren an seinen Neffen Martin übergab.

Als Bub hatte er eine sängerische Ausbildung beim Tölzer Knabenchor erhalten, dem er auch nach seiner aktiven Laufbahn 30 Jahre lang als Kassier des Fördervereins verbunden blieb. So nahmen bei der Beisetzung am Montag auch drei Solisten und Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden vom Tölzer Knabenchor unter anderem mit dem Ave Maria Abschied vom ehemaligen Sängerknaben.

Trauergäste aus Nah und Fern nahmen Abschied von Rudi Baumann

Schon als Jugendlicher war er mit seinen Eltern Stammgast in Dorf Tirol bei Meran. „Das war unsere zweite Heimat“, so Angelika Baumann, die in Lenggries seit 1989 als Inhaberin des „Haarteams“ im Bahnhof bekannt ist. Die langjährigen Südtiroler Vermieter nahmen deshalb genauso an der Beisetzung teil wie die Steuerberater-Kollegen aus nah und fern, dazu Schulkameraden, Freunde und Vertreter der örtlichen Vereine.

Hat trotz schwerer Diagnose nie aufgegeben

„Der Rudi war für alle da, zu jeder Tages- und Nachtzeit“, sagt Angelika Baumann, die auch an die Begeisterung ihres Mannes für den FC Bayern, für die Fliegerei, das Kartenspiel und ein Oldtimer-Motorrad erinnert. „Trotz der niederschmetternden Krebsdiagnose hat der Rudi nie aufgegeben.“ Der Tod kam für ihn nach zahlreichen erfolglosen Therapien als Erlösung, denn ein Leben auf Dauer im Rollstuhl, das wäre für ihn nicht vorstellbar gewesen.

Von Karl Bock