Pfarrei St. Jakobus in Lenggries lädt zum Pilgern ein

Von: Stefanie Wegele

Anlässlich des 300. Geburtstages der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob wird der Pilgerweg neu aufgelegt. © Arndt Pröhl

Anlässlich des 300. Geburtstages der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob in diesem Jahr (wir berichteten) ist der Familienpilgerweg der Pfarrei St. Jakobus neu aufgelegt worden.

Lenggries – Laut einer Pressemitteilung der Pfarrei wurden die Texte und Stationen zusammen mit dem Familiengottesdienst-Team verändert und neu gestaltet. Sie führen in der Zeit bis Ostern zu verschiedenen Kapellen und Wegkreuzen in der Gemeinde Lenggries.

Pilgerpass mit Wegbeschreibungen und Hintergrundinfos

Ein Pilgerpass, der in der Pfarrkirche und an den Stationen selbst erhältlich ist, enthält die Wegbeschreibung und kurze Hintergrundinformationen zu den besuchten Orten. Die Teilnehmer können laut Mitteilung neun Stationen in freier Wahl mit dem Fahrrad bepilgern oder in mehreren Etappen zu Fuß besuchen.

Impulse und Gebete regen zum Nachdenken an

Die Bilder beziehen sich auf Stationen aus der Passion Jesu und regen mit Impulsen und Gebeten zum Nachdenken und zur kurzen Einkehr an. Wie auch beim Pilgern auf dem Jakobsweg gibt es an jeder Station einen Stempel für den Pilgerpass.

Zehnte Station des Wegs wird an Ostern eröffnet

Der Weg endet zunächst am Kalvarienberg in Lenggries, wird aber durch eine zehnte Station ergänzt, die erst zu Ostern in der Pfarrkirche eröffnet wird.

Zertifikat und Überraschung für vollständig gestempelten Pilgerpass

Wer den vollständig gestempelten Pilgerpass nach dem Familiengottesdienst am Ostersonntag oder in der Woche danach beim „Schreibzeig“ (Marktstr. 10, Lenggries) vorzeigt, erhält ein Pilgerzertifikat und eine Frühlingsüberraschung.

