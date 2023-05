Verein „Rettet die Isar jetzt“ fordert Verstaatlichung des Walchenseekraftwerks

Von: Alois Ostler

Die Spitze des Vereins „Rettet die Isar jetzt“: (v. li.) Vorsitzender Karl Probst, die neue Schriftführerin Sabine Gerg, Kassier Fritz März und die ebenfalls wieder gewählten Beiräte Franz Speer und Christian Buchner. In der Versammlung fehlten die stellvertretenden Vorstände Stefan Klaffenbacher und Michael Lindmair sowie Beirat Stephan Bammer. © ao

Der Verein „Rettet die Isar jetzt“ macht sich dafür stark, dass das Walchenseekraftwerk in den Besitz des Freistaats Bayern übergeht.

Lenggries – Mit der Neuvergabe der Wasserrechte zum Jahr 2030 tut sich „eine große Chance auf“, sagte der Vorsitzende Karl Probst in der Hauptversammlung des Vereins am Donnerstagabend. „Es geht uns nicht darum, dass bayerische Beamte das Kraftwerk betreiben. Es wäre aber gut, wenn die Anlage wieder in öffentlicher Hand wäre.“

Walchenseekraftwerk: Besser bayerisch als in Katar

Denn man müsse sich fragen, wer in fünf oder zehn Jahren der Eigentümer des Kraftwerks sein könnte, wenn der verstaatliche Uniper-Konzern vom Bund wieder verkauft würde: „Ist das dann ein ausländischer Investor oder ein Scheich aus Katar?“ Karl Probst drängt auf baldige Entscheidungen bei der Verstaatlichung. Er glaubt, „dass sich das Zeitfenster schnell schließen wird“. Am besten wäre es, die gesamte Wasserkraft des Landes in bayerische Hände zu legen, denn „Ministerpräsident Markus Söder will das ja auch bei der Atomenergie“.

Mit Restwasser in der oberen Isar schaut es gut aus

Bei den Forderungen des Vereins nach mehr Restwasser in der oberen Isar „schaut es zurzeit gut aus“, sagte Probst. Am Rißbachwehr werden seit September vergangenen Jahres bis zu 3,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den Rißbach zurückgeleitet. „Endlich rinnt hier wieder etwas Wasser bis zum Zusammenfluss mit der Isar bei Vorderriß“, freute sich Probst. Diese Situation, die auf Baumaßnahmen am Isar-Loisach-Kanal zurückzuführen ist, wird laut Probst für hydraulische und hydromorphologische Untersuchungen genutzt. Die Ergebnisse sollen dem Verein als Grundlage dienen für die immer wieder gestellte Forderung nach dauerhaft mehr Restwasser im Rißbach. Und auch hierfür wäre es laut Probst von Vorteil, wenn das Walchenseekraftwerk wieder in bayerischer Hand wäre.

Das war bekanntlich noch 1990 der Fall, als der Verein seinen bislang größten Erfolg erzielte und die Teilrückleitung der Isar am Krüner Wehr erkämpfte. „Es war von Vorteil, dass das Kraftwerk damals in öffentlicher Hand war.“

Isar zwischen Wallgau und Sylvensteinsee soll vom Bootsverkehr freigestellt werden

Ein weiteres Ziel will Probst nicht aus den Augen verlieren: „Wir wollen, dass die obere Isar zwischen Wallgau und Sylvensteinsee vom Bootsverkehr freigestellt wird.“ Dieses Verbot müsse das Landratsamt aussprechen – und das zeitnah. „Wenn nach einer Rißbach-Teilrückleitung eines Tages mehr Wasser in der oberen Isar fließen sollte, dann wäre das Gebiet für Wassersportler noch interessanter“, so Probst. „In diesem sensiblen Naturgebiet haben aber weder Boote noch Stand-up-Paddel etwas verloren.“

Alle Vorstandmitgliedern in Ämtern bestätigt

Der Verein leiste hervorragende Arbeit, sagte Vize-Bürgermeister Franz Schöttl. „Ich bin froh, dass wir mit Karl Probst einen so guten Nachfolger gefunden haben.“ Schöttl hatte zuvor die Geschicke des Vereins gelenkt – und leitete in der Hauptversammlung im Alpenfestsaal die Neuwahlen. Dabei wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, auch die terminlich verhinderten Vorstands-Stellvertreter Stefan Klaffenbacher (Bürgermeister von Lenggries) und Michael Lindmair (Bürgermeister-Stellvertreter von Bad Tölz) sowie Beirat Stephan Bammer. Neu ist lediglich Sabine Gerg. Sie übernimmt von Lena Bammer das Amt der Schriftführerin.

