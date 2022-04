Elektronische Beats vor Bergpanorama: „Season of Sounds“-Festival erstmals in Lenggries

Organisieren das Festival in Lenggries: Sebastian Berger (li.) und Florian Müller, hier vor dem Jaudenstadl. Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, soll sie fester Bestandteil in der Region werden. © FS

Das „Season of Sounds“-Festival findet heuer zum ersten Mal in Lenggries statt. Wegen eines Uhu-Pärchens wäre es um ein Haar ins Wasser gefallen.

Lenggries – Freunde von Elektro-Musik kommen in Lenggries heuer voll auf ihre Kosten: Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das „Season of Sounds“-Festival statt. Damit ist es nach dem „Electric-Winter-Festival“ das zweite elektronische Musik-Spektakel, das innerhalb kurzer Zeit am Fuße des Braunecks stattfindet. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist den Organisatoren besonders wichtig.

International bekannte DJs treten auf - Es werden 2000 bis 4000 Besucher erwartet

Der Jaudenparkplatz in Wegscheid mausert sich dieses Jahr zum Festivalgelände. Am Samstag, 18. Juni, sind erneut hochkarätige Stars aus der Elektro-Szene in Lenggries zu Gast. Besucher können Auftritte von international bekannten DJs wie Felix Kröcher, Oliver Schories und Einmusik erleben. Anschließend können die Besucher bei der „Afterparty“ im Jaudenstadl weiterfeiern. Erwartet werden 2000 bis 4000 Besucher. Erst im März feierten wie berichtet mehr als 2200 Gäste beim „Electric-Winter-Festival“ mit unter anderem mit DJ „Dr. Motte.“

CO2-Menge des Festivals soll, umgerechnet in Euro, in nachhaltige Projekte investiert werden

„Es war viel Arbeit, solche großen Künstler für das Festival zu gewinnen“, erzählen die Organisatoren Florian Müller und Sebastian Berger. Bei „Season of Sounds“ geht es aber nicht nur um die musikalischen Auftritte der DJs. „Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen“, erklärt Berger. Daher wollen sie die gesamte CO2-Menge, die während des Festivals verbraucht wird, in Euro umgerechnet in nachhaltige Projekte investieren. Auf diese Weise werde „das CO2 wieder eingespart, das zuvor verbraucht wurde“ und so eine ausgeglichene CO2-Bilanz erreicht, sagt Müller. Außerdem verzichten die Organisatoren weitgehend auf Plastik, zum Beispiel auf Einwegbecher.

Besucher sollen zur nachhaltigen Anreise motiviert werden

Auch bei der Anreise der Festival-Besucher steht der Klima-Aspekt im Vordergrund. Denn im Ticketpreis ist die Bahnfahrt im BRB-Netz bereits inbegriffen. Auf diese Weise sollen die Besucher motiviert werden, mit der Bahn statt mit dem Auto nach Lenggries zu kommen. „Wer nachhaltiger anreist, zahlt also weniger“, erklärt Berger mit Blick auf die Spritpreise und Parkgebühren. Mit den Tickets habe man eine gute Lösung gefunden, um zu zeigen, dass sich CO2-Einsparung lohnt. Vom Bahnhof Lenggries aus bringen Shuttlebusse die Besucher direkt zum Festivalgelände. Ein weiteres Anliegen der Organisatoren ist Regionalität. „Unser Ziel ist es, die Region eng mit einzubinden“, erklärt Müller. Deshalb arbeite er eng mit regionalen Anbietern bei der Gastronomie und der Technik zusammen.

Außerdem wollen Müller und Berger einen Beitrag zur aktuellen Situation in der Ukraine leisten. Dazu wurde der Isarwinkler Künstler Florian Scheitler eingeladen, der live ein Graffiti auf dem Festival erstellt. Dieses wird anschließend versteigert. Der Erlös geht an eine Organisation im Kriegsgebiet.

Nach Corona: Wichtig, die Leute wieder zusammen zu bringen

Müller hat schon länger mit dem Gedanken gespielt, ein solches Festival zu veranstalten. „Hier im Oberland gibt es für junge Leute kaum Möglichkeiten, musikalisch auf ihre Kosten zu kommen“, erklärt der Lenggrieser. Gerade nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie sei es umso wichtiger, die Menschen wieder zusammen zu bringen. Seit mehr als 20 Jahren ist Müller Teil der elektronischen Musik-Szene. Bei der Organisation des Festivals konnte er auf seine Erfahrung im Event-Management zurückgreifen, trotzdem sei die Umsetzung herausfordernd gewesen.

Um seine Idee in die Tat umzusetzen, hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner und Mitorganisator Sebastian Berger eigens eine Unternehmergesellschaft gegründet. In den vergangenen zehn Monaten haben sie zusammen mit der Gemeinde Lenggries ein Konzept ausgearbeitet.

Ein Uhu-Pärchen hätte fast alles gekippt

Doch trotz aller Planung wäre das Vorhaben noch fast auf den letzten Metern gescheitert: Ein Uhu-Pärchen brütete in der Nähe des Festivalgeländes. Erst nach durchgeführten Schallberechnungen des Tontechnikers konnte seitens der Oberen Naturschutzbehörde Entwarnung gegeben werden, die Tiere würden sich vom Festival nicht gestört fühlen. „Der Uhu hätte fast alles gekippt“, so Müller.

Das „Season of Sounds“- Festival soll kein einmaliges Erlebnis bleiben. Das Team plant, die Veranstaltung ab sofort jedes Jahr durchzuführen, wenn es von den Besuchern, aber auch Anwohnern angenommen werde. „Wir wollen uns etablieren und ein fester Bestandteil in der Region werden“, erklärt Berger. Über das Jahr verteilt sollen außerdem kleinere Electronic-Veranstaltungen in der Region organisiert werden.

Infos zum Festival

Das „Season of Sounds“-Festival findet am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 23 Uhr am Jaudenparkplatz in Wegscheid statt. Die „Afterparty“ im Jaudenstadl geht von 23.30 bis 7 Uhr morgens. Einlass ab 18 Jahren. Tickets und Infos unter www.season-of-sounds.de.

Von Franziska Selter

