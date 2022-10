Optimistischer Blick in die Zukunft: Bei der Lenggrieser SPD steigen die Mitgliederzahlen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Führen die Lenggrieser SPD: (v. li.) Florian Stange, Michael Pichler, Oskar Kiraly, Michaela Raphelt, Tobias Raphelt, Franziska Baumann, Sabine Gerg, Bastian Kadach und Florian Kubiczek. © SPD

Über steigende Mitgliederzahlen konnte die sich die Lenggrieser SPD bei ihrer Jahresversammlung freuen. Zudem hatte der Vorsitzende Tobias Raphelt erste Ergebnisse der aktuellen Verkehrsumfrage dabei.

Lenggries – Die Lenggrieser SPD blickt optimistisch in die Zukunft. Kein Wunder, schließlich geht es mit den Mitgliederzahlen langsam, aber stetig nach oben. „Vergangenes Jahr hatten wir zehn Prozent Zuwachs, heuer sind es über zehn Prozent“, sagte Vorsitzender Tobias Raphelt am Freitagabend in der Jahresversammlung im „Altwirt“. Vier Neueintritte habe es im vergangenen halben Jahr gegeben. 33 Mitglieder gehören dem Ortsverein nun an.

Lenggrieser SPD führt aktuell Verkehrsumfrage durch - Teilnahme noch bis Ende des Monats möglich

Das aktuelle Projekt ist die Umfrage zur Verkehrssituation im Dorf. Die läuft online seit Anfang des Monats. Gut 300 Teilnehmer haben den Fragebogen bereits ausgefüllt. „Es ist ein bisschen hinter unseren Erwartungen zurück“, bekannte Raphelt. Ein Grund dafür sei vielleicht, dass die Gemeinde zur selben Zeit eine Tourismusbefragung gestartet habe. „Das wussten wir nicht. Wir ziehen das aber jetzt durch.“ Bis Ende des Monats kann man noch teilnehmen, eine Verlängerung ist denkbar.

Erste Zwischenergebnisse: Tempo-30-Limit, verkehrsberuhigter Bereich und Radlspur finden Befürworter

Raphelt hatte aber schon erste Zwischenergebnisse mitgebracht. „Interessant ist, dass sich 75 Prozent der Teilnehmer ein Tempo-30-Limit im Ortskern wünschen.“ Auch einen verkehrsberuhigten Bereich könnten sich viele vorstellen, und die Idee einer Radlspur finde ebenfalls Befürworter. „Generell kann man auch sagen, dass sich Fußgänger bei uns nicht absolut sicher fühlen“, so Raphelt.

Abgefragt wird von der SPD auch, zu welchen anderen Themen sich die Menschen Umfragen wünschen. Bezahlbarer Wohnraum, ÖPNV und Jugend und Senioren würden hier momentan oben auf der Liste stehen, sagte Raphelt, der noch einmal für eine Teilnahme warb.

Am 29. Oktober gibt es einen Infostand vor dem Rathaus

Am Samstag, 29. Oktober, soll es noch einmal einen Infostand vor dem Rathaus geben. Bereits der Stand zum Auftakt sei sehr gut gelaufen, so Raphelt. Zudem sollen Flyer, die auf die Umfrage hinweisen, im Ort verteilt werden. „Das ist echt super“, lobte Angelica Dullinger, die mit Gabriele Skiba den Kreisvorstand vertrat. Münden sollen die Ergebnisse der Umfrage dann in konkreten Anträgen im Gemeinderat.

Neuwahlen: Tobias Raphelt bleibt Vorsitzender

Ansonsten standen am Freitag die Neuwahlen im Mittelpunkt. An der Spitze bleibt Tobias Raphelt. Unterstützt wird er von seinen Stellvertretern Franziska Baumann und – neu – Bastian Kadach. Michaela Raphelt übernimmt die Kasse von Oskar Kiraly, der nun als Schriftführer tätig ist. Beisitzer sind Sabine Gerg, Florian Stange, Florian Kubiczek und Michael Pichler. Kiraly und Kadach vertreten den Ortsverein im Kreisvorstand.

Lob für Raphelt und Gerg: „Ihr macht einen sauguten Job“

Franziska Baumann nutzte die Versammlung, um Raphelt und Sabine Gerg Danke zu sagen. „Ihr macht einen sauguten Job im Gemeinderat.“ Nach sechsjähriger Pause und Auflösungserscheinungen beim Ortsverein sei es 2020 wieder gelungen, „in mühevoller Arbeit eine Liste für die Gemeinderatswahl aufzustellen“, erinnerte Baumann. Durch die engagierte Arbeit der beiden SPD-Gemeinderäte „gelingt es uns beim nächsten Mal bestimmt, mehr als zwei Leute reinzubringen“, sagte Baumann vor den 20 Zuhörern.

Benedikt Hoechner zu Gast: Er will als Direktkandidat bei der Landtagswahl 2023 antreten

Die SPD freute sich auch über einen besonderen Gast an diesem Abend: Benedikt Hoechner. Der Murnauer Ortsvereinsvorsitzende möchte als Direktkandidat bei der Landtagswahl 2023 antreten, ist allerdings noch nicht offiziell nominiert. Der 33-Jährige ist seit 2006 Mitglied der SPD und gab in Lenggries einen Einblick, welche Schwerpunkte er künftig setzen möchte. „Der Wohnungsmarkt dreht total verrückt. Da muss man eingreifen“, sagte Hoechner. Das zweite Thema, das ihn bewegt, ist ein bezahlbarer Öffentlicher Personennahverkehr. „Das 49-Euro-Ticket ist hier der richtige Start.“

SPD-Ortsverein bietet Chili con Carne beim Lichterzauber an

Einen kurzen Ausblick auf künftige Aktivitäten des Ortsvereins gab’s dann auch noch. Heuer wird die SPD mit einem Stand beim Lenggrieser Lichterzauber vertreten sein. Raphelt kocht Chili con Carne. „Und wer das isst“, scherzte Baumann, „wird sowieso sofort Mitglied.“

